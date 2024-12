Tömegverekedés tört ki a vetélkedő pártok tagjai között péntek reggel a tajvani parlamentben, miután az elnök vezette Demokratikus Haladó Párt (DPP) képviselői az éjszaka betörtek az épületbe, hogy megpróbálják megakadályozni az ellenzéki Kuomintang (KMT) által előterjesztett, de általuk ellenzett törvényjavaslatok megszavazását.

A kuomintangosok megpróbálták erőszakkal szabaddá tenni a soraikból kikerülő házelnök, Han Kuo-jü helyét. A csetepatéban több képviselő megsebesült. A helyi média felvételein láthatók a dulakodó politikusok és összetört berendezési tárgyak.

Taiwan lawmakers brawl over bills that would 'damage democracy'.



Scores of lawmakers from Lai's Democratic Progressive Party had occupied the parliament's main chamber since Thursday night and barricaded themselves inside in an attempt to stop three amendments which would make… pic.twitter.com/UUWqrmqaJm