Heves vita, majd dulakodás tört ki a szerbiai parlament hétfői ülésén, amikor olyannyira elharapódzott a helyzet, hogy a biztonsági személyzet közbeavatkozása ellenére kormánypárti és ellenzéki képviselők kíméletlenül összecsaptak egymással.

Az erőszakossá fajult verekedés a szerb törvényhozásban nem a napirendi pontokkal kapcsolatban alakult ki, melyek közt a 2025-ös költségvetés javaslata a legfontosabb. Az ellenzék azt nehezményezte már az ülés elején, hogy a házelnök nem volt hajlandó napirendre tűzni a kormány elleni bizalmatlansági indítványt, amelyet kellő számú ellenzéki képviselő adott be.

Majd az ellenzék a november elsejei, 15 áldozatot követelő újvidéki tragédia nem megfelelő kezelésével vádolta meg a kormányt a kormánypártokkal együtt, azt állítva, „a mindent átszövő korrupció” és a „szakszerűtlenség” okozta az újvidéki vasútállomás előtetőjének leszakadását.

A lökdösődés és a verekedés akkor tört ki, amikor az ellenzéki bekiabálásokra reagálva a kormánypárti képviselők a korábban, 2000 és 2012 között kormányzó ellenzékieket vádolták meg korrupcióval és az országban tapasztalható bajok alapjainak előidézésével.

A képviselők többször is összecsaptak, és az ellenzék egy óriási, véres tenyeret ábrázoló transzparenst is kifeszített a teremben.

Serbian Parliament in chaos today!



Serbia is in an absolute state of crisis since the devastating tragedy when 15 people died after the canopy of the newly renovated train station collapsed in Novi Sad.pic.twitter.com/CtR57mq770