Beyoncé és Taylor Swift is bejelentette a közelmúltban, hogy a népszerű turnéikról készült koncertfilmek hamarosan a mozikban is megjelennek.

Először Taylor Swift jön. Az énekesnő Eras című koncertfilmjét október 13-án mutatják be. Az alkotás még a bemutatója előtt megdöntött minden előzetes eladási rekordot: az első 24 órában 26 millió dollár, mintegy 9,6 milliárd forint értékben adtak el rá jegyeket.

Sok találgatás után, múlt vasárnap este Beyoncé bejelentette saját koncertfilmjét: a The Renaissance turné filmje december 1-jén debütál.

Nem minden zenei sztár tudja ezt megvalósítani. Ez olyasvalami, amire csak a legnagyobbak képesek, és ezért olyan lenyűgöző

– mondta Paul Dergarabedian, a Comscore vezető médiaelemzője az Insidernek.

A múltban Swift és Beyoncé is eladott koncertfilmeket a Netflixnek. A streaming szolgáltató 2018-ban sugározta Swift "Reputation" című műsorát, és állítólag 20 millió dollárt fizetett Beyoncé "Homecoming"-jáért 2019-ben.

Közvetlenül a mozikba

Bár nem tudni, hogy a Netflix továbbra is fizetne-e ennyi pénzt a koncertekért, miután a cég visszafogta a tartalomra fordított kiadásait, ám ez nem igazán számít, mivel a popsztárok ezúttal sokkal több pénzt keresnek.

„Swift – szüleivel az AMC szórakoztatóipari céggel kötött megállapodáson keresztül – maga finanszírozza a Taylor Swift: The Eras Tour című film elkészítését, és közvetlenül a mozikba viszi, anélkül, hogy a stúdióban közvetítő fizetné meg a gyártási és terjesztési költségeket” – jelentette ki Matthew Belloni, a Puck digitális médiacég alapítója.

A 273 millió Instagram-követővel nincs szükség drága marketingre. Ő maga az első számú marketingeszköz, amellyel rendelkeznek

– mondta Shawn Robbins, a Box Office Pro vezető elemzője az Insidernek.

A bruttó jegybevétel 43 százalékát a mozik kapják, míg 57 százalékot a forgalmazóként szolgáló Swift és az AMC kapja – árulta el Belloni.

Pénzeső a nyitóhétvégén

A Box Office Pro szerint a 100 millió dolláros nyitóhétvége lehetőségével ez 57 millió dollárt jelent a Swiftnek és az AMC-nek.

Beyoncé üzletének részletei még nem derültek ki, de nyugodtan kijelenthető, hogy hasonló megállapodást kötött, mint Swift, mivel ez is az AMC-vel kötött együttműködés.

Több pénz érkezik Beyoncéhoz és Swifthez, amikor lekérhető videoplatformokon kínálják filmjeiket, és eladják őket streamereknek. Ez a készpénz valószínűleg közvetlenül a zsebükbe kerül.

A koncertfilmek nem számítanak újdonságnak, egészen az 1970-es Woodstockig. A Comscore adatai szerint a Michael Jackson-féle This Is It 2009-ben világszerte 262,5 millió dollárt, a Justin Bieber: Soha ne mond, hogy soha 2011-ben 99 millió dollárt hozott a konyhára. Beyoncé és Taylor Swift minden bizonnyal megdöntheti a koncertfilmek bevételi rekordját.

Swift filmjét több mint 4 ezer vásznon mutatják be Észak-Amerikában; és valószínűleg Beyoncé sem adja majd alább.

Ennek ellenére az igazi nyertes – vagy legalábbis az, akinek a legnagyobb szüksége van a győzelemre – nem biztos, hogy Swift vagy Beyoncé, hiszen a filmszínházak továbbra is azon dolgoznak, hogy felzárkózzanak a járvány előtti jegybevételhez, miközben az írók és színészek sztrájkjai csapást mértek rájuk is, hiszen számos hollywoodi alkotás bemutatóját 2024-re tolták át.