Ütközés történt a Szuezi-csatornán, egy amerikai hadihajó is érintett

Ritkák a hajóbalesetek a Szuezi-csatorna térségében, de nem először történt meg, hogy egy ütközés része nemcsak egy áruszállító hajó, hanem az amerikai haditengerészet egyik hajója. 2017-ben többen is életüket vesztették egy ilyen eset során, most azt jelentették, hogy nincsenek sérültek és a nukleáris hajtóművek is épek maradtak.