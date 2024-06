Az eutanázia jogáról, illetve a kannabisz gyógyászati és öncélú felhasználásáról tartottak népszavazást Szlovéniában – írja a helyi sajtó.

Mindhárom kérdés támogatottságot nyert a vasárnapi szavazáson.

Az országos választási bizottság által hétfőn - közel 100 százalékos feldolgozottság alapján - közzétett adatok szerint az eutanáziát, a gyógyíthatatlan betegek halálba segítését az állampolgárok 54,86 százaléka, a kannabisz gyógyászati célú termesztését 66,64 százaléka, illetve a saját célra való felhasználását a szlovén állampolgárok 51,55 százaléka támogatta.

Véleményt nyilváníthattak az elsőbbségi szavazati jog bevezetéséről is, amelyet a szavazók 70,83 százaléka támogatna is. Ezt azt jelenti, hogy a választópolgárok a politikai pártok mellett ugyanazon a listán egy jelölt nevét is bekarikázhatják, ezzel kifejezve preferenciájukat.

A népszavazás konzultatív, nem kötelező jelleggel zajlott, tehát az eredmény jogilag nem ír elő semmilyen kötelezettséget a döntésért felelős bírói szerveknek. Azonban az eredmény mindenképpen komoly befolyással bír a jövőben megalkotóható jogszabályokat illetően.

Ez volt a fő célunk. Minél több szavazót vonzani a választásokra. Mert ez fontos

- mondta Robort Golob, szlovén miniszterelnök.

A kormányfő még a választások éjszakáján köszönetet mondott az állampolgároknak, amiért ilyen nagy számban vettek részt a népszavazáson és az EP-választáson.

Örömét fejezte ki, hogy a választók megmutatták, tisztában vannak a népszavazási kérdések fontosságával. A kormányfő szerint ez annak a jele, hogy a választópolgárok komolyan veszik állampolgári jogaikat. A véleménynyilvánító népszavazáson a részvétel 41,1 százalékos volt, hasonló, mint az ezt megelőző három, 2022-ben tartott referendumon.