Halálos vonatbaleset történt a dél-spanyolországi Córdoba közelében - közölték a spanyol hatóságok vasárnap.

A szerencsétlenségben két nagy sebességű vonat siklott ki. Az egyik az Iryo társaság Málagából Madridból tartó járműve, a másik a Renfe vállalat Madridból Huelvába közlekedő járata.

Óscar Puente közlekedési miniszter az X közösségi platformon közölte:

a spanyol fővárosba tartó vonat utolsó vagonjai siklottak ki először, és ráborultak az ellentétes irányú vágányokra, amelyen a másik vonat érkezett, 200 kilométer per órás sebességgel.

A baleset 19 óra 39 perckor történt, a két vonaton összesen 484-en tartózkodtak.

A helyszíni beszámolók szerint többen beszorultak, későbbi jelentések szerint mindenkit sikerült kiszabadítani a vagonokból és a sérülteket hat andalúziai kórházba szállították.

A spanyol közszolgálati televízió (TVE) úgy értesült: a környékbeli kórházakba berendelték az egészségügyi dolgozókat az ellátásra váró sérültek nagy száma miatt.

A The Guardian úgy tudja,

a balesetben legkevesebb 21-en meghaltak és több mint százan megsérültek, köztük 25-en súlyosan.

Óscar Puente közlekedési miniszter az X-en azt írta: a vasútvonal jó állapotban volt, mivel tavaly májusban felújították, ezért a balesetet „rendkívül furcsának” nevezte. A kisiklás oka egyelőre ismeretlen.

A spanyol vasúti infrastruktúra üzemeltetője, az Adif a baleset miatt felfüggesztette az összes vasúti járatot Madrid és Andalúzia között.

Spanyolországban az eddigi legsúlyosabb vasúti szerencsétlenség 2013 nyarán történt Santiago de Compostela közelében, abban 79 ember vesztette életét és 143-an sérültek meg.

Több európai vezető együttérzését fejezte ki a madridi kormánynak a vasúti szerencsétlenség miatt, köztük António Costa, az Európai Tanács elnöke.