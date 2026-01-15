Hétfő reggel Jászberény és Pusztamonostor között egy autó ütközött a Samsung jászfényszarui gyárába tartó busszal. A balesetben a busszal ütköző autós életét vesztette, a buszon utazó dolgozók közül többen megsérültek: volt, aki kiesett az ülésből, másoknak vérzett az orra vagy a szája, és volt, aki sokkos állapotba került.

A 444.hu-nak olvasók arról számoltak be, hogy a dolgozókat a mentők kiérkezése előtt egy másik busszal a gyárba vitték, ahol csak később vizsgálta meg őket az üzemorvos.

A lap megkereste Samsung Magyarországot, amely közölte: 2026. január 12-én reggel 5 óra 30 körül a Samsung Electronics Magyar Zrt. jászfényszarui gyárába tartó, a munkatársakat szállító busz balesetet szenvedett a 32-es főúton, Jászberény és Pusztamonostor települések között, a 21-es kilométernél.

„A balesetet szenvedett gépjármű mögött további munkatársainkat szállító buszok haladtak, amelyek a baleset miatt azonnal megálltak, hogy segítsenek. A balesetet követően, az érintett buszon utazó kollégáink személyes, helyszíni egyeztetés után, mivel senki nem jelezte, hogy ellátásra szorulna, a -10 fokos hidegre való tekintettel átszálltak a mögöttük álló buszokra, amelyekkel továbbszállították őket” - írták a lapnak.

A tájékoztatás szerint a gyár területén működő 0-24 órás kiemelt elsősegély ügyelet mindannyiukat megvizsgálta, három dolgozót további kivizsgálásra a Jászberényi Szent Erzsébet Kórházba szállítottak, ahonnan negatív leletekkel térhettek haza.