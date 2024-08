A német fővárosban tevékenykedő Fürst Wiacek nevű sörfőzde prémium minőségű söröket készít, ezen belül is elsősorban IPÁ-kat és hagyományos német söröket.

Hetente egyszer egy helyi gazda traktorral érkezik a főzdébe, hogy elhozza a sörfőzésből visszamaradt használt gabonát.

A tehenek nagyon élvezik, és már várják

– nyilatkozta a gazda, Christoph Brundke az Euronews-nak.

„Megpróbáljuk az energiafelhasználásunk jelentős részét napenergiából fedezni” – mondta el George Shumay, a Fürst Wiacek értékesítési vezetője.

Ezen túl a berlini főzde sörei mind tartósítószerektől, mind extra vegyszerektől mentesek. A környezetvédő attitűd pedig egy szokatlan csomagolási megoldást is magával hozott: a portékát nem palackban, hanem konzervdobozban árulják. A cég értékesítési vezetője szerint azért is esett a választásuk a konzervdobozra, mert így a termék súlya is kisebb, aminek a szállítás során van jelentősége. (34 országba exportál a Fürst Wiacek.)

„Németországban az alumínium újrahasznosítási aránya magasabb, mint az üvegé” – tette hozzá George Shumay.