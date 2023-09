Londonban a vezetéstámogató rendszer nélküli teherautók két éve nem is hajthatnak be a főváros számos kerületébe. Most pedig Milánó önkormányzata döntött úgy, hogy októbertől napközben, 7.30 és 19.30 között az 5 tonnánál nagyobb tömegű személyszállító járművek és a 12 tonnánál nagyobb tömegű áruszállító járművek bizonyos zónákon belül csak akkor közlekedhetnek, ha holttérfigyelővel vannak felszerelve.

Az intézkedést jövő októberétől már a kisebb, 3,5 tonnát meghaladó áruszállító járművekre is kiterjesztik.

A legtöbb baleset a holttérből ered és már veszélyt jelentenek a semmiből felbukkanó elektromos rolleresekre is.

Egy új autó vásárlásakor már meg lehet rendelni külön opcióként a holttérfigyelőt, azok számára pedig, akik utólag szereltetnének be ilyet 150 euró körüli árral kell számolniuk.

Nem mindenkinek tetszik a szabály

Egy 20 tonnás kamion sofőrje szerint ez sok más dolog is aktiválja a figyelőt és így az érzékelő folyamatosan csipog – írja az autószektor.

A Milánói Autóklub elnöke, Geronimo La Russa viszont kiáll a rendelet mellett: és bejelentette, a rendelettel párhuzamosan a tudatosság növelését célzó kampányokat is indítanak, hogy megértessék: az út mindenkié és minden használójának még nagyobb felelősséggel kell közlekednie.