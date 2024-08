A most nyilvánosságra került akták, amelyek eddig egy fiók mélyén heverhettek, pontosan rávilágítanak arra, hogy Oroszország hogyan képzelt el egy konfliktust a Nyugattal, jóval túlnyúlva a NATO keleti határain. A dokumentumokat nyugati források mutatták meg az Financial Times-nak.

A dokumentumok szerint Moszkva arra képezte ki haditengerészet ét, hogy a NATO-val való esetleges

konfliktus esetén nukleáris rakétákat irányítson Európa belsejében lévő elsősorban katonai létesítményekre.

az oroszok egy totális háborúra készültek a nyugattal szemben. A tervek egyébként még az ukrajnai háború t megelőzően, sőt a Krím annektálása előtt években, 2008-2014-ben készültek, ám a katonai szakértők szerint ezekből nem nehéz arra a következtetésre jutni, hogy

A dokumentumok részletes térképeket tartalmaznak a lehetséges célpontokról, köztük Franciaország nyugati partjáról, Norvégia, Németország. Észtország katonai létesítményeiről vagy például a brit Barrow-in-Furnessről, amely elsősorban a nukleáris tengeralattjárók gyártásáról ismert.

A 2008 és 2014 között készült akták pontosan az ilyen stratégiai célpontokat jelölik ki, ahol hagyományos robbanófejeket vagy taktikai nukleáris fegyvereket szállító rakétákat tárolhatnak

– összesen 32 helyszínről van szó Európában.

Az orosz tisztek már az esetleges konfliktus korai szakában is a nukleáris csapások alkalmazásának előnyeit ecsetelik.

A dokumentumokból az is kiderül, hogy Oroszország továbbra is képes nukleáris fegyvereket szállítani felszíni hajókon, ami szakértők szerint jelentős eszkalációs vagy baleseti kockázatot hordoz magában.

A térképek, egyébként nem műveleti, hanem prezentációs céllal készültek, szakértők szerint ráadásul csak kis töredéke az Európa-szerte feltérképezett több száz, ha nem több ezer célpontnak. Jeffrey Lewis, a monterey-i Middlebury Nemzetközi Tanulmányok Intézetének professzora és fegyverzetellenőrzési szakértő rámutatott, hogy Oroszország a taktikai nukleáris robbanófejekben különösen bízhat, amelyet gyorsan be akar majd vetni, ha úgy adódik.. A taktikai nukleáris fegyverek, amelyeket szárazföldről, tengerről vagy repülőgépről indított rakétákkal juttatnak célba, rövidebb hatótávolságúak és kevésbé pusztító erejűek, mint az Egyesült Államok esetleges megtámadására tervezett nagyobb stratégiai fegyverek. Azonban még így is lényegesen több energiát képesek felszabadítani, mint az 1945-ben Nagaszakira és Hirosimára ledobott bombák.