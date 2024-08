Az ukrajnai háború kezdete óta viszonylag ritkán érte támadás közvetlenül Moszkvát vagy környékét, ám a múlt éjjel ismét sor került egyre az orosz főváros közelében.

A közösségi médiában az első beszámolók nem sokkal éjfél előtt jelentek meg a támadásról, és a videókon több, drónnak tűnő eszköz is látható volt - számolt be a történtekről az Index.

Az Astra nevű orosz Telegram-csatorna utóbb ugyancsak megosztott több felvételt, amelyeket a helyi lakosok készítettek. Ezek közül néhányon lövöldözést is hallani.

Mint a csatorna is közölte,

a dróntámadás célpontja a jelek szerint a Moszkva-közeli Cskalovszkij katonai repülőtér lehetett.

Az Astra szerint a Moszkvához közeli Scsjolkovo városában lövéseket, robbanásokat hallottak a lakosok.

A helyi Telegram-oldalak arról adtak hírt, hogy a reptér elleni támadást visszaverték, az orosz állami szervek azonban nem adtak ki hivatalos nyilatkozatot az esetről.

Az esettel kapcsolatban az ukrajnai háborút követő egyik újságíró, Tim White hívta fel a figyelmet a közösségi médiában arra: ha ezek valóban ukrán drónok voltak, akkor az már önmagában kérdéseket vet fel.

A Cskalovszkij légibázis Scsjolkovoban van, amely a Kremltől északkeletre található. Nagyon aggasztó lehet Putyin számára, hogy a drónok hogyan tudták megkerülni az összes légvédelmet, mielőtt ideértek.

Az is jelzésértékű lehet szerinte, hogy a drónok ellen a jelek szerint kézi lőfegyvereket kellett bevetni az ilyenkor szokásos elektronikus hadviselési (EW) eszközök helyett.

Többen azt is felvetették, hogy a reptéren, amely a hivatalos adatok szerint mindössze 31 kilométerre található Moszkva központjától, néhány különleges gép is állomásozhat, állítólag még azok közül az IL–80-asok közül is, amelyeket személyesen Vlagyimir Putyin is használhat.