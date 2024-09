Bár a francia főváros ígéretet tett arra, hogy a szerda este megnyílt paralimpiai játékokra javítja az akadálymentességet, a város tömegközlekedési hálózata továbbra is szinte elérhetetlen a mozgáskorlátozott utasok számára – írja a Euronews.

Franck Maille, egy korábbi parasportoló és az APF France Handicap jótékonysági szervezet képviselője méltatlannak tartja, hogy a városközpontba jutáshoz vonatra kell szállnia, amely bár teljesen akadálymentesnek van hirdetve, mégis egy vasúti dolgozó segítségére van szüksége a felszálláshoz, amely minimum 20 percig tart. Továbbá a liftekkel való közlekedés is megnehezíti az életét, hiszen az esetek nagy részében nem is működnek a felvonók, így ilyenkor inkább csak hazamegy.

Hozzátette, mindig mindent meg kell terveznie előre, gondolnia kell a különböző eshetőségekre és mindenhova korábban kell indulnia.

Maille szerint bár a szervezők megtették az ígéreteket és próbálkoztak is a tömegközlekedés akadálymentességén, az érintettek véleményét nem igazán kérték ki az ügyben.

Az elromlott liftek és a türelmetlen utasok miatt az utazás mentálisan és fizikailag is megterhelő a fogyatékkal élők számára. Párizs 16 metróvonalából például csak egyetlen egy teljesen akadálymentes.

Az olimpiai játékok miatt tereléssel közlekednek a buszok is, amelyen a közlekedés eddig sem volt egyszerű, hiszen nem minden megállóban van rámpa, így a kerekesszékesek például itt is csak segítséggel tudnak le és felszállni. Maille szerint egy nem mozgássérült ember számára az egész út nagyjából 1,5 órát vesz igénybe, azonban a fogyatékkal élőknek gyakran 3 órával is számolniuk kell.

A játékok idején várhatóan több mint 280 ezer fogyatékkal élő ember érkezik Párizsba és bár a szervezők szerint történtek fejlesztések, egyetértenek, hogy többre van szükség.