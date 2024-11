Kiszivárgott egy új, 2045-ig szóló világrendet felvázoló orosz terv, amely úgy rajzolná újra a határokat, hogy Ukrajnát három részre bontja, s ebből a zsákmányból hazánknak is jutna egy szelet, legalábbis titkosszolgálati források ezt ismertették most a sajtóval.

Az Interfax ukrán hírügynökség november 20-i jelentése szerint Moszkva ezt a tervet az amerikai vezetés tudomására kívánja hozni – számol be a Kyiv Independent, amely egy hírszerzési forrásra hivatkozva ezt külön meg is erősítette. Bár hozzátették, önállóan nem tudták a hitelességét ellenőrizni, azt is megjegyezve,

nem tudni, pontosan milyen státuszt élvez a Vlagyimir Putyinnak tulajdonított terv, illetve pontos szerzőjének kilétét is homály fedi.

A magyar határokat is átírhatja többek közt a rejtélyes terv

Mindenesetre a lap az állítólagos dokumentumot idézve azt írja, Oroszország azt akarja, hogy a Volodimir Zelenszkij vezette Ukrajna területe három részre legyen osztva. Eszerint a megtámadott ország keleti régióit, beleértve a részben és teljesen oroszok által megszállt területeket is, Oroszország annektálja. A nyugati területek „vitatott területek” lennének, és

ezen elcsatolt területekre a szomszédos országok, köztük Magyarország, Lengyelország és Románia is igényt tarthatnának.

A fennmaradó terület, beleértve Kijevet is, orosz irányítású bábállammá válna a terv értelmében. Ezzel abszolút felosztásra kerülne a mai ukrán állam egésze.

Az orosz vezetéshez kötött dokumentum a globális világrend alakulásának négy különböző forgatókönyvét is felvázolja

Két eshetőség Moszkva számára kedvező, kettő pedig hátrányos a szóban forgó terv nyomán:

Az egyik „Egy többpólusú világ kialakulása és a befolyási övezetek vezető szereplők általi felosztása”,

a másik a „Regionalizáció/kaotizáció” címet viseli, ez a kettő az Ukrajna felett aratott orosz győzelmet foglalja magában.

A harmadik „Az Egyesült Államok és a nyugat dominanciája” forgatókönyvét taglalja és

a negyedik a „Kína által a világ vezető hatalma státuszának megszerzése” katonai vereséget feltételez Putyinék számára az orosz-ukrán háborúban.