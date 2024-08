A folyékony halmazállapotú vízkészletre mélyen a bolygó sziklás külső kérgében bukkantak rá a tudósok. Az eredmények a Nasa Mars Insight Lander marsjárójáról származnak, amely 2018-ban ért a Mars felszínére.

A bolygó pólusain korábban már találtak fagyott vizet, és a legkör is párás, folyékony halmazállapotában azonban most először találtak vizet az égitesten – írja a BBC.

A kutatás 2022 decemberéig tartott, az eredményeket a Proceedings of the National Academy of Sciences című folyóiratban tették közzé. Eszerint szeizmológiai úton, a föld rengéseinek számából és gyorsaságából állapították meg, hogy a rezgéshullámok milyen anyagok haladnak át.

Ennek alapján a marsi kéreg körülbelül 10-20 kilométeres mélységében sikerült feltárniuk a vízkészletet.

ashan Wright, az UC San Diego Scripps Institution of Oceanography vezető kutatója szerint a bolygó vízkörforgásának megértése kulcsfontosságú ahhoz, hogy az éghajlatot, a felszínt és a belső tér fejlődését is megérthessék.

Szerinte ez a felfedezés választ ad arra, hogy hová tűnhetett az összes marsi víz. Korábbi tanulmányok ugyanis arra mutatnak rá, hogy az ősi időkben folyók és tavak voltak a bolygón, azonban hárommilliárd éven át sivatag volt.