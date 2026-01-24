Lemondott az az FBI-ügynök, akinek feladata lett volna kivizsgálni azt az ügyet, amelyben egy amerikai bevándorlási tisztviselő Minneapolisban lelőtt egy 37 éves amerikai állampolgárt – írta a New York Times híre alapján a Reuters.

Közben több ezer tüntető dacolt a dermesztő hideggel pénteken Minneapolis utcáin, azt követelték, hogy fejezze be Donald Trump a bevándorlás ellenes fellépéseket. A tüntetés egy szélesebb körű „ICE OUT!” (Jégmentesítés!) dacos megmozdulás részeként történt, amelyet a szervezők általános sztrájknak nevezte.

Mínusz 29 Celsius fokos hőmérséklettel kezdődött a nap, de ennek ellenére a szervezők közlése szerint akár 50 000 ember is utcára vonult. Sok tüntető később gyűlt össze a Target Centerben, egy 20 000 férőhelyes sportarénában.

A szervezők és a résztvevők elmondása szerint Minnesota-szerte számos üzlet zárt be, a dolgozók pedig utcai tüntetésekre és felvonulásokra indultak, amelyeket hetekig tartó, néha erőszakos összecsapások előztek meg.

Mindössze egy nappal korábban J. D. Vance alelnök Minneapolisba látogatott, hogy kifejezze támogatását az ICE tisztjei iránt, és felkérje a helyi vezetőket és aktivistákat a feszültségek csökkentésére, mondván, hogy az ICE fontos küldetést teljesít a bevándorlási szabályokat megsértők őrizetbe vétele terén.

A republikánus Trumpot 2024-ben nagyrészt a bevándorlási törvények betartatása és az erőszakos bűnözők elleni fellépés ígérete miatt választották meg, mondván, hogy Joe Biden demokrata elnök túl laza a határbiztonság terén.

Trump azonban agresszíven telepítette a szövetségi bűnüldöző szerveket a demokrata vezetésű városokba és államokba, ami tovább fokozta Amerika politikai polarizációját, különösen Good lelövése, egy amerikai állampolgár őrizetbe vétele óta, akit alsóneműben hurcoltak el otthonából, valamint iskolás gyermekek, köztük egy ötéves fiú őrizetbe vétele óta.

Az amerikai bevándorlási tisztviselők ugyanis négy gyermeket, köztük egy ötévest vettek őrizetbe a minneapolisi Columbia Heights külvárosban. Az ecuadori fiút és édesapját – akik mindketten legálisan tartózkodtak az országban menedékkérőként – egy családi fogvatartási központba szállították a texasi Dilley-ben – mondta a családot képviselő ügyvéd, aki a szabadon bocsátásukat próbálja elérni.