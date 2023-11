A forrás szerint Budanova még időben kapott orvosi ellátást, a 30 éves asszonyt nehézfém-mérgezés miatt jelenleg is kórházban ápolják – értesült róla a Kyiv Post.

Oroszországot többszörösen is megvádolták azzal, hogy hogy nehézfémeket tartalmazó mérgekkel merényletkísérleteket és merényleteket hajtott végre. A 35 éves Budanov a katonai hírszerzésen keresztül vált tábornokká, és az orosz erők ellen számos küldetésben vett részt, ő maga pedig már 10 orosz merénylet célpontja volt. Az egyik kísérlet során, mely egy autórobbantás volt, súlyosan megsérült.

❗️ Ukrainian publications, citing intelligence sources, reported the hospitalization of the wife of Ukrainian intelligence chief Kyrylo Budanov with symptoms of heavy metal poisoning



The Babel newspaper was the first to write about the fact that Marianna Budanova was taken to… pic.twitter.com/hjx7TlNU7n