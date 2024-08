„A Péterfy Sándor utcai Kórház vezetői most épp azt kell, hogy hazudják, hogy nem is volt lelakatolva fényes nappal az intézmény főbejárata. Majd azt állítják, hogy csak pár percig volt lezárva és nem is ők rendelték el” – írta közösségi oldalán Magyar Péter.

A kormányzat szerint nem volt 38,4 fok árnyékban, délben a kórházban, de a TISZA Párt politikusai a fal hőmérsékletét mérték. A fal hőmérséklete rendszerint délben alacsonyabb, mint a levegőé, mert a fal lassabban melegszik fel.

Követeljük, hogy vessen véget a hazudozásnak és az egészségügyi dolgozók fenyegetésének és zsarolásának a kormány! Azonnali hatállyal oldják fel az általuk elrendelt nyilatkozat-stopot az egészségügyi dolgozók kapcsán, engedjék meg, hogy az orvosok és ápolók elmondják a valóságot a magyar egészségügy helyzetéről

– írja posztjában Magyar Péter.

Kép: MTI / Róka László

Ha tényleg nem igazak az ország minden részéről érkező rémhírek az egészségügyi intézmények állapotáról, akkor a kormány engedélyezze, hogy a független sajtó bármelyik kórházba bemehessen és felvételeket készíthessen – fogalmazta meg követelését az ellenzéki politikus.