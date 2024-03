Legalább három ember, álruhában berontott a koncertterembe, és automata fegyverekkel tüzet nyitott az ott tartózkodókra. A lövöldözés után az elkövetők robbanószereket, vélhetően gránátot vagy gyújtóbombát is használtak. Az épületben tűz ütött ki, mintegy 100 embert evakuáltak.

A RIA Novosztyi tudósítása szerint többen is megsebesültek, ugyanakkor sokaknak sikerült a helyszínről elmenekülniük. A krasznogorszki hatóságok jelentése szerint minden egységüket, vagyis több mint 30 regionális és 20 moszkvai mentőegységet a helyszínre küldték, és egy operatív központot hoztak létre. Az FSZB központi bizottsága szerint a támadás a Piknik együttes koncertjének kezdete előtt történt.

A 112-es orosz hírügynökség szerint az incidensnek több mint 100 sebesültje és 40 halottja lehet.

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester elrendelte, hogy minden szükséges segítséget nyújtsanak az összes áldozatnak.

People who did not manage to evacuate Crocus City Hall were blocked by fire. Preliminarily, there may be around 100 of them. The roof of the building has started to collapse.



To arrest the terrorists, all possible forces are brought to the scene, including those from Moscow -… pic.twitter.com/f0YPvJMohX