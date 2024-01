Az EP-képviselő a véleménycikkét rögtön a jól ismert történelmi visszatekintéssel kezdi, emlékeztetve a régi közös múltra, amikor a magyar meg a lengyel, a két bratanki még együtt harcolt, s itta borát. És ami mostanában, legalábbis szerinte igencsak megváltozott.

Persze az akkor tett lengyelbarát gesztusokat még most sem szabad elfelejteni – szögezte le. Különösen azt, hogy még egy erőteljes náci nyomásnak képes volt ellenállni Magyarország. Lewandowski emlékeztet Teleki Pál miniszterelnök szavaira, aki azt mondta: „Hamarabb felrobbantom a vasútvonalainkat, mintsem hogy részt vegyek Lengyelország inváziójában. Magyarország részéről nemzeti becsület kérdése, hogy nem vesz részt semmilyen Lengyelország elleni katonai akcióban. Magyarország erkölcsi okokból nem tesz semmit Lengyelország ellen ”

Janusz Lewandowski mondhatni nem mostanában kezdte a szakmát. Politikai pályafutása az antikommunista Szolidaritás Szakszervezetben indult, tanácsadóként. 1988-ban a Liberális Demokrata Kongresszus egyik alapítója, majd privatizációs miniszter volt Jan Krzysztof Bielecki (1990–1991) és Hanna Suchocka (1992–1993) kabinetjében. Nevéhez fűződik a Varsói Értéktőzsde megalapítása és a tömeges privatizációs program. Lewandowski a Szejm több ciklust is végigszolgáló képviselője, Donald Tusk kal és másokkal együtt vált ki a korábbi pártjából, a Szabadság Unióból hogy megalakítsák a Polgári Platformot, a jelenlegi kormánypártot.

Továbbmenve azt is írja a szerző, hogy „a vesztes oldalon zajló II. világháborús kaland ismét kis Magyarországot szült Trianon határain belül, ráadásul traumákba merülve, mint a náci Németországot támogató ország”.

Lewandowski itt lyukad ki arra, hogy szerinte „Orbán Viktor nem vont le tanulságot a múltból”.

Szerinte ezen történelmi félreértések legújabb fejezetét a magyar miniszterelnök írja. Úgy véli, hogy. Úgy véli, elkerülhetetlenül összeütközésbe hozza Magyarországot a szomszédos Romániával és Szlovákiával, és. Ami a szerző szerint még ennél is rosszabb, hogy Orbán Viktor , aki „hivalkodóan baráti kapcsolatot ápol Putyinnal”, blokkolja az ukrajnai segélyeket. –– feszegeti a kérdést, hozzátéve, hogy ez még akkor is így van, ha Magyarországot adott esetben Robert Fico szlovák miniszterelnök is kisegítheti az eltávolodó lengyelek helyett.