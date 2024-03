Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

Vang Ji kínai külügyminiszter csütörtökön a 14. Országos Népi Gyűlés részeként tartott sajtótájékoztatóján közölte, mindez kísérleti jellegű.

A vízummentességet hat európai ország:

Svájc,

Írország,

Magyarország,

Ausztria,

Belgium

Luxemburg

állampolgárainak biztosítana Kína március közepétől.

A külügyi tárca vezetője arról is beszélt, reméli, hogy több ország is vízumkönnyítéseket vezet be a kínai állampolgárok számára.

Vang kifejezte reményét, hogy ezzel ösztönzik a nemzetközi személyszállító járatok gyors újraindítását is, ezáltal a kínai állampolgárok számára kényelmesebbé válik a külföldi utazás, és a külföldi barátok is otthon érezhetik magukat Kínában – fogalmazott. A kérdéshez kapcsolódva, Vang továbbá reményét fejezte ki, hogy a Kína és az EU kapcsolatai zökkenőmentesen haladnak majd előre.

Vang szerint Kína és az Európai Unió között nincsenek alapvető érdekellentétek vagy geopolitikai stratégiai ellentmondások, és a két fél közös érdekei messze felülmúlják a különbségeket. Hozzátette, hogy

egy erős Európai Unió Kína hosszú távú érdeke; egy erős Kína pedig az Európai Unió alapvető érdeke is.