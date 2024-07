Kínában legalább 11 ember meghalt, amikor részlegesen összeomlott egy autópályahíd péntek késő este az ország északnyugati részén egy hatalmas felhőszakadás utáni villámárvíz következtében – írja az MTI a kínai központi televízióra hivatkozva.

Az összeomló hídon haladó autók egy része vízbe zuhant. Harminc embert és mintegy húsz autót még keresnek. Eddig öt autót találtak meg.

