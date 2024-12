Észak-Korea legfelsőbb vezetője, Kim Dzsongun a Koreai Munkapárt egész hetes plenáris ülésének végén kijelentette: az Egyesült Államok a legreakciósabb állam, amely változatlanul, elítélendő módon antikommunista politikát folytat. Éppen ezért Észak-Korea vezetője a legkeményebb Egyesült Államokkal szembeni fellépést helyezte kilátásba.

Donald Trumpot, mint az USA 47. megválasztott elnökét, 2025. január 20-án iktatják be.

Kim Dzsongun azt is leszögezte, hogy agresszióra törekvő nukleáris katonai blokkot, partnerséget épít az Egyesült Államokkal szemben, ahogy azt is tisztázta, hogy ez Észak-Korea hosszú távú nemzeti érdeke. Észak-Korea legfelsőbb vezetője egyúttal hadserege védelmi képességeinek megerősítését is célul tűzte ki, ahogy azt is hangsúlyozta, hogy javítani kell az észak-koreai katonák mentális keménységét.

Első hivatala idején Donald Trump háromszor is találkozott Kim Dzsongunnal, hogy megbeszéléseket folytassanak az északi nukleáris programról. Szakértők szerint – írja az Euronews –, most azonban nagy valószínűsége nincs annak, hogy gyorsan felveszik e téren a fonalat, miután Donald Trumpnak előbb az ukrajnai és a közel-keleti konfliktusokra kell összpontosítania.

Az szintén jelentősen megnehezíti a diplomáciai kapcsolatokat, hogy Észak-Korea Oroszországot nyíltan támogatja az ukrajnai háborúban.

A múlt hónapban Kim Dzsongun elmondta: az Egyesült Államokkal folytatott korábbi tárgyalásai csak megerősítették Washington „megváltoztathatatlan” ellenségességét országával szemben, így szerinte nem maradt más választása, mint Észak-Korea nukleáris kapacitásának fejlesztése, amely az egyetlen lehetőség, hogy elhárítsa a külső fenyegetéseket.