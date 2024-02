Az erőmű egyik alkalmazottja szerda reggel szelepellenőrzés közben észlelte a szivárgást egy Sally nevű kezelőgépen. Az eszköz fontos szerepet tölt be a létesítményben, hiszen arra tervezték, hogy bizonyos könnyűfémeket eltávolítson a szennyezett vízből — írja az AP.

A gépet jelenleg a karbantartási munkálatok miatt leállították

– tette hozzá a Tokyo Eletric Power Company Holdings (TEPCO).

A becslések alapján 6 tonna radioaktív víz (egy nagyobb kerti úszómedencének megfelelő) távozott a gép szellőzőnyílásain keresztül, amely beszivárgott a körülötte lévő talajba. Ennek ellenére a TEPCO az állítja, hogy mérgező anyag nem hagyta el a létesítmény területét.

Az továbbra sem világos, hogy mikor kezdődött a szivárgás, de a hivatalos jelentések alapján a keddi ellenőrzés során még nem észleltek problémát.

A rendellenességet valószínűleg a nyitva hagyott szelepek okozhatták, miközben a munkások a gépeket tisztították. 16 szelepből 10 szabadon maradt és a szivárgás csak akkor szűnt meg amikor mindet visszazárták.

Az eljárásoknak megfelelően ellenőrizték a sugárzási szintet az erőmű körül, ám ezek szerencsére nem mutattak eltérést.

A szivárgást kiváltó szűrőgép a TEPCO augusztusban megkezdett ellentmondásos szennyvízelvezetési projektjének része. Nem meglepő a sok kritikus hang, hiszen a legutóbbi szivárgás csupán hónapokkal azután következett be, hogy egy különálló létesítményben (ALPS) is szivárogni kezdett a radioaktív anyag. Ebben a balesetben 4 dolgozó is szennyeződött az erősen mérgező folyadékkal.

A folyamatos szivárgások és radioaktivitás heves tiltakozást váltott ki a Japánból exportáló országok között. Kína azonnal betiltotta a japán tenger gyümölcseinek behozatalát.