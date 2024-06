Csak az a biztos Franciaországban, hogy minden bizonytalan

Bár nemrég az európai parlamenti választáson szavaztak a franciák is, most ismét az urnákhoz járulnak. Emmanuel Macron francia elnök ugyanis feloszlatta a nemzetgyűlést, így a franciák ezúttal arról dönthetnek, ki alakítson kormányt. A szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés (RN) indul a legjobb eséllyel ezért, ám elképzeléseik megvalósítása még akkor sem lesz egyszerű, ha abszolút többséget szerez a párt. A dolgukat nehezítheti a szenátus és az államfő is.