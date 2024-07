Minden korábbinál nagyobb szabású akciót indított a határvédelemért felelős szövetségi rendőrség Németországban a labdarúgó Európa-bajnokság (EB) védelmében. Valamennyi határszakaszon, és a reptereken, kikötőkben is állandó kontrollt vezettek be, így ellenőrzik még a schengeni övezetből érkezőket is, akik alapesetben szabadon léphetnének be az országba.

Az első mérleg szerint a rekordnak számító, 22 ezer rendőrt megmozgató művelet igen sikeres.

A szövetségi belügyminisztérium statisztikája alapján június 7. és 27. között

elfogtak 603 körözött bűnözőt,

feltartóztattak 85 olyan embert, akiket politikai vagy vallási indíttatású bűncselekményekkel, például a radikális iszlamizmussal hoztak kapcsolatba,

őrizetbe vettek 150 feltételezett embercsempészt,

megtagadták a belépést csaknem 100 olyan szurkolótól, akiket a hatóságok veszélyes huligánként tartanak számon,

visszafordítottak 3261 illegális migránst,

regisztráltak 4659 menedékkérőt.

A nemzetközi migrációs folyamatok miatt az Ausztriával, Csehországgal és Lengyelországgal közös határszakaszon eddig is volt már ellenőrzés, ezt terjesztették ki Franciaország, a Benelux-államok és Dánia felé.

Az n-tv.de német hírportál érdeklődésére a szövetségi belügyminisztérium közölte, hogy sikeresnek ítélik a műveletet. Hozzátették: az EB után visszaállítják a régi rendszert, ismét a keleti és a déli határszakaszokra összpontosítanak, hogy visszaszorítsák az embercsempészetet és az illegális migáriót.