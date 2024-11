A héten Brüsszelben ülésező mezőgazdasági miniszterek nem értettek egyet az Európa fehérje jövőjét érintő tervekkel kapcsolatban, amelyek a növényi alapú megoldások irányába javasolják eltolni az egyensúlyt – írja a Euronews.

A hétfői ülésen Németország és Dánia - Csehország, Észtország, Írország és Luxemburg támogatásával - dokumentumot terjesztett a miniszterek elé, amely a fehérjeforrások diverzifikálása mellett érvelt. A tervezet szerint a növényi alapú fehérjékre való nagyobb támaszkodás enyhítheti az élelmiszer- és takarmánytermeléssel kapcsolatos környezeti és éghajlati hatásokat.

A dokumentumot az EU-szintű fehérjestratégia szükségességéről szóló megbeszélésekkel összefüggésében terjesztették elő. Mindezt annak érdekében, hogy csökkenteni tudják az importtól való függőséget, mivel ez áringadozásoknak, globális piaci instabilizációnak és kereskedelmi zavaroknak teszi ki a tömböt.

A vita annak a témának a folytatása, amelyet áprilisban, a belga EU-elnökség alatt vezettek elő. A cselekvésre való felhívások azóta többször is elhangzottak, többek között a következő uniós mezőgazdasági biztos, a luxemburgi Cristophe Hansen beszéde során.

Még mindig vannak olyan tagállamok, amelyek nem egyeznek bele, hogy az országoknak csak az egyik fehérje forrásra kelljen támaszkodniuk, a másik típus rovására

– foglalta össze Nagy István, magyar agrárminiszter, a találkozót követően.

Az olyan jelentős állattenyésztő országok, mint Franciaország és Románia kifejezetten szorgalmazták, hogy az új stratégiában az állati eredetű fehérjék támogatására helyezzék inkább a hangsúlyt.

Ezt egy valódi állattenyésztési stratégiába kell foglalnunk, ami jelenleg sürgős prioritás

- Fabrice Loher francia mezőgazdasági miniszter.

Violet Musat román államtitkár is csatlakozott ehhez az állásponthoz, rámutatva, hogy az állati fehérje mennyiségének csökkentése az étrendben negatívan befolyásolhatja az állattenyésztést.

Más képviselők azzal kapcsolatban fejezték ki nemtetszésüket, hogy támogatniuk keljen a mesterséges alapú növényi fehérjéket, legyen szó szintetikus tejről, vagy húsról.

Korábban Olaszország és Magyarország is megtiltotta a sejtalapú húsok előállítását, fogyasztását és forgalmazását, bár az EU-ban még nem is engedélyeztek ilyen élelmiszert, és ezek a tilalmát a blokk szabályozó hatóságai is vizsgálják.

A vita során Franciaország hangsúlyozta a megfelelő címkézés fontosságát, hogy a hagyományos állati fehérjéket meg lehessen különböztetni a növényi alapú és a laboratóriumban tenyésztett alternatíváktól.