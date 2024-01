ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* ÉRDEKEL *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

Az IKEA Magyarország 11 százalékos forgalom növekedéssel zárta a 2023-as pénzügyi évet, ami 2022 szeptembere és 2023 augusztusa közötti időszakot öleli fel. Összesen 145 milliárd forintos forgalomról számoltak be, egy évvel korábban 130 milliárd volt a magyarországi három áruház forgalma. Az áruházakban összesen 8,1 millió vásárló döntött a svéd stílus mellett.

A 2023-as pénzügyi évben az online eladások aránya 23,2 százalék volt, viszont jellemzően többet költöttek az emberek a digitális térben: egy vásárlás átlagos értéke az áruházakban 28 605 forint volt, az online vásárlások esetében pedig 80 705 forint.

A svéd bútoráruház idén lesz 80 éves, ezért a kerek születésnap jegyében ikonikus kollekciókat asztalokat, foteleket hoznak vissza majd az áruházakba

– mondta Farkas Mihály értékesítési vezető.

A bútoráruházlánc január végétől ismét csökkenti az árait és megújítja a soroksári áruházát is, hangzott el a svéd bútorcég által szervezett sajtótájékoztatón. Elhangzott, hogy a jelenlegi pénzügyi évben már másodszor csökkentik az árakat, a tavaly októberben kezdődött első és a mostani árcsökkentési hullám során összesen 1773 termék lesz olcsóbb átlagosan 17 százalékkal. Az árcsökkentés volumene 19 százalékkal növekszik a 2024-es pénzügyi év első harmadában az előző pénzügyi év azonos időszakához képest.

Jön az AI alapú tervező app is

A vállalat 2024-ben bevezeti a Kreatív tervező applikációt, amely a mesterséges intelligenciára és kiterjesztett valóságra építve teszi könnyebbé a belső terek tervezését, valamint számos új terméket dob piacra, mondta Farkas Mihály értékesítési vezető.

Az app segítségével a vásárlók könnyebben be tudják majd rendezni a szobáikat. Úgy kell elképzelni, hogy először le kell fotózni a szobát és az app segítségével be is lehet rendezi, a vevők szabadon engedhetik a fantáziájukat a lakberendezés során. A kiválasztott bútort akár azonnal a bevásárlókosarukhoz hozzá is adhatják.

Kép: MTI

Kivételes pénzügyi év áll az IKEA mögött, fogalmazott David McCabe, az IKEA Csehország, Magyarország és Szlovákia vezérigazgatója.A számos kihívás ellenére is tovább javították az ügyfélélményt minden csatornán. Mind a három magyarországi áruházban elindították a Szkenneld és Vedd szolgáltatást, amit a vevők egyre gyakrabban használnak, ez jelentősen felgyorsítja a vásárlást. Pécsen és Debrecenben is megnyitották a tervezőstúdiót, amelynek köszönhetően közelebb kerültek a régiós vásárlókhoz is.

Bónusszal jutalmazták a dolgozókat



A bútoráruház magyarországi üzleteiben 1683-an dolgoztak tavaly. A vállalat idén januárjától átlagosan 9,5 százalékkal emelte a béreket, karácsony előtt pedig a kitűzött célok teljesítéséért bónuszt is kaptak a kollégák. Azok a munkatársak, akik több mint öt éve vannak a vállalatnál, nyugdíjjárulékot is kaptak a Tack! elnevezésű hűségprogram keretében. Az IKEA összesen mintegy 1,4 milliárd forintot fordított erre a három pénzügyi bónuszra.

Elindult a Soroksár 2.0 projekt

2025-ig jelentős beruházást valósítanak meg Soroksáron - mondta Petheő Gergely, az IKEA programmenedzsere. A több mint 19,2 milliárd forint összegű beruházás célja a rendelések kiszolgálási kapacitásának maximalizálása és a vásárlói élmény növelése.

Robotizált és automatizált raktár teret építenek ki.

A beruházást követő években 80 százalékkal szeretnék növelni az online rendelések feldolgozását. A világon egyedülálló fejlesztés lehetővé teszi, hogy a svéd bútoráruházlánc több vásárlóhoz elérjen anélkül, hogy egy önálló disztribúciós központba kellene beruházni. Mint mondták csökken majd a várakozási idő, legyen szó a vásárlás vagy a fizetés folyamatáról. Ebben segít majd a Kompass alkalmazás, amely nemcsak azt mutatja meg a vevőknek, hogy hol találja meg a kiválasztott terméket, de az ahhoz vezető legrövidebb utat is megmutatja.

Az egész áruház területén elérhető tervező- és rendelési kioszkok, önkiszolgáló pénztárak, valamint az eladóknál lévő mobil terminálok is lesznek, a vevők bármikor megváltoztathatják a vásárlás sorrendjét. Így már az áruházi barangolás során fizethetnek, és mire a kijárathoz érkeznek, akár egyből át is vehetik az összekészített csomagot. Az online rendeléseket pedig az új kézbesítési ponton várakozás nélkül, közvetlenül a parkolónál lehet majd átvenni, mondta Petheő Gergely.

Lesznek digitális képernyők és vizuális falak is, melyek segítségével jobban elképzelhető lesz egy szoba a berendezett bútorokkal. A Home Lab helyiség kialakításával a vásárlók közvetlenül a koncepció összeállítása, után valós méretben és színben kivetítve láthatják a tervezett megoldásukat, mielőtt végleges döntést hoznának.

A fenntarthatóság mindenek előtt



Az IKEA termékkínálatának közel 60 százaléka fenntartható alapanyagokból készült, és az eladások alapján ezt a vevők is értékelik, hiszen az értékesített termékek 35 százaléka esett ebbe a kategóriába.

A termékfejlesztésre és a szállítmányozás fenntarthatóságára is kiemelt figyelmet fordítanak. Azt tűzték ki célul, hogy 2025-re a kiszállítások és szolgáltatások szállításának 100 százalékát elektromos járművekkel vagy más zéró emissziós megoldásokkal végzik majd el.

Tavaly 250 ezer vendéggel több fordult meg az IKEA éttermeiben és kávézóiban az előző évhez képest, összesen 4,1 millió vendéget szolgáltak ki – sorolták az adatokat.

Változás jön az éttermekben is, de mindenkit megnyugtattak a svéd húsgolyó nem tűnik el.

Ugyanakkor azt vállalták, hogy 2025-ig a főétkezések 50 százaléka növényi eredetű lesz, az ételek 80 százaléka pedig nem vörös hús. Kifejlesztettek már most egy növényi alapú ételkínálatot és az ikonikus hot dog is elérhető már húsmentes verzióban is.