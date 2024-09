Bezár a teljesen növényi alapú ételeket kínáló Veganeeta Home fennállásának hetedik évében – írja a WeLoveBalaton.

Árvai Anita, tulajdonos közösségi média oldalain úgy fogalmazott, a magánéleti kihívások mellett a vendéglátás jelenlegi helyzete és a növekvő költségek miatt is döntött a bezárás mellett.

Almádi belvárosában még 2018 áprilisában nyitott meg az első Veganeeta Home, amely olyan népszerű lett, hogy már nem is mindig tudott helyet biztosítani az összes vendégnek. Emiatt is költözött az étterem egy nagyobb helyre tavaly.

Hát hagyhatlak én titeket étterem nélkül?"

Jelenleg a programokra, a főzőkurzusokra és a rendezvényekre koncentrál Anita, de azt is hozzátette, hogy új tervei is vannak, amiken már most dolgozik. Arra, hogy lesz-e a jövőben Veganeeta Home valamilyen formában, a fenti költői kérdéssel válaszolt.