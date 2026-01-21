Az Európai Parlament, ahogy az várható volt, nem gördít akadályt Ukrajna megsegítése elé, és sürgősségi eljárásban megszavazta, hogy az Európai Unió 90 milliárd eurós közös hitelt vegyen fel Kijev megsegítésére, miután erről a tagállamok állam- és kormányfői még korábban megállapodtak. A hitelből azonban Magyarországon kívül Csehország és Szlovákia is kimarad.

Megússza a csődöt Ukrajna

Az Index azt íja, a szerdai szavazáson résztvevő

658 EP-képviselőből 499 igen, 135 nem és 24 tartózkodás mellett zöld utat adott a közös EU-s hitelfelvételnek, ezt Ukrajna az előttünk álló két évben kaphatja majd meg.

Annyiban ez nem újdonság, hogy a tagállamok állam- és kormányfői még a december 18-i EU-csúcson hozták meg a politikai döntést, hogy az áprilistól államcsőd veszélyében lévő Ukrajnát eurókötvények kibocsátásával segítik. A 90-ből 60 milliárd eurót Ukrajna fegyverbeszerzésekre, 30 milliárd eurót pedig az állami költségvetés kisegítésére kap. Ezzel elkerülendő a 2026 első negyedéve utáni államcsődöt.

A gazdák is fellélegezhetnek egy időre

Bár szűkösen, csupán tíz ős többséggel, de az EP megszavazta azt a határozatot, amivel a nem régiben aláírt Mercosur-tagállamokkal kötött partnerségi és ideiglenes kereskedelmi megállapodásokat az Európai Unió Bíróságához küldik véleményezésre. Tehát a lap beszámolója szerint a megállapodás ratifikálását akár két évig is elhalaszthatják, mivel a luxemburgi testület 18–24 hónapig vizsgál egy ügyet.

A szintén szerdán megszavazott határozat előzménye, hogy több tagállam és EP-képviselőik szerint is a 25 évig tárgyalt megállapodás káros országuk gazdaságára nézve, azon belül is legfőképp az agráripar számára, így az a céljuk, hogy annak ratifikálását késleltessék.

Itt megvolt a meglepetés ereje: az EP végül 334 igen, 324 nem és 11 tartózkodás mellett úgy döntött a halasztás mellett, kikérve az EU véleményét.