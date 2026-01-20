Kedden Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésének helyszínén tartottak demonstrációt a gazdák a Mercosur-megállapodás ellen. Az Európai Unió és a dél-amerikai közös piaci szövetség hosszú tárgyalás után, szombaton szabadkereskedelmi megállapodását írt alá.

Magyar Péter elmondta, hogy az Orbán-kormány 2025 elején „teljes mellszélességgel beállt a Mercosur-megállapodás mögé”, aztán fél évig hallgatásba burkolózott, majd a megállapodásról folyó tárgyalások szeptemberi megkezdése óta nem tett semmit, holott lehetősége lett volna szövetségeseket gyűjteni, és megpróbálni a „blokkoló kisebbséget” kialakítani az Európai Bizottságban a Magyarország számára káros és veszélyes egyezmény ellen.

Emlékeztetett, a Tisza Párt tavaly februárban „élesen kikelt” a megállapodás ellen, és felszólította a kormányt, hogy álljon a magyar gazdák oldalára, segítse őket, és próbálja megakadályozni, hogy ebben a formában fogadja el az Európai Unió az egyezményt.

Megjegyezte, hogy Ursula von der Leyen valószínűleg az uniós joggal ellentétesen, az Európai Parlament felhatalmazása nélkül írta alá a héten az egyezményt.

Magyart egyébként egyszerre több jelenlévő is felkérdezte arról, hogy „Mikor álltál ki a gazdák mellett? Egy éve küzdünk, soha nem láttunk, most meg eljöttél”. A Tisza elnöke szerint a az ellentüntetők nem gazdák voltak, hanem a Fidesz emberei. Tény azonban, hogy Európai Néppárt – amelynek frakciójában ül a Tisza Párt – alapvetően támogatja az egyezményt.

A képviselők szerdán arról szavaznak majd, hogy pereljék-e be az Európai Bizottságot az Európai Bíróságnál az uniós jogot sértő aláírás miatt. A frakciók megosztottak a kérdésben, az Európai Néppárt jelentős része nem támogatja ezt az indítványt, de a Tisza, „szembe menve a Néppárt álláspontjával”, támogatni fogja - mondta Magyar Péter.

A gazdák tüntetése Strasbourgban Kép: Getty Images , Philipp von Ditfurth

Bóna Szabolcs, a Tisza agrárpolitikai munkacsoportjának vezetője arról beszélt, hogy a Mercosur-megállapodásra nincs felkészülve a magyar agrárium, amely az elmúlt évtizedekben teljes egészében „alapanyag-előállítóvá silányult”. Az egyezmény éppen a gabonanövényeket, a fehérjenövényeket, az etanolt, valamint a baromfihús és a vágómarha, illetve marhahús behozatalát könnyíti meg, amelyek a magyar mezőgazdaság exportjának nagy részét kiteszik - tette hozzá.

A témával kapcsolatban Orbán Viktor miniszterelnök egy videót tett közzé, amelyben úgy fogalmazott, hogy azért dühösek a gazdák, mert nem csak ellenük hoztak egy döntést, hanem még hülyének is nézték őket.

Az Index beszámolója szerint Orbán úgy fogalmazott, hogy

a szabályok szerint egy nemzetközi kereskedelmi megállapodást a nemzeti parlamenteknek is jóvá kell hagyni. Nyilvánvaló, hogy Magyarországon, amíg nemzeti kormány van, a Mercosur-megállapodást sohasem hagyjuk jóvá.

A miniszterelnök szerint Ursula von der Leyen és a bizottság úgy kerülte meg a nemzeti parlamenteket, hogy egy „kisegítő” szabályt alkottak: formálisan ugyan azt mondják, hogy majd a nemzeti parlamentek döntenek, addig azonban az aláírt megállapodást ideiglenesen alkalmazni lehet.

A miniszterelnök szerint éppen ez váltotta ki a gazdák felháborodását.

Amennyiben az Európai Parlament ratifikálja a megállapodást, akkor létrejön egy több mint 700 millió embert magába foglaló szabadkereskedelmi övezet Európa és Latin-Amerika részvételével.