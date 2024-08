Keir Starmer kormánya összetörte a nagy-britanniai tanulmányokat fontolgató fiatalok álmait, ugyanis közölte: nem szerepel a tervek között, hogy Nagy Britannia újból csatlakozik az unió Erasmus+ programjához.

Az ügy előzménye, hogy a Brexit részeként az Egyesült Királyság 2020-ban egyúttal kilépett a sokak által kedvelt uniós diákcsereprogramból is. Mindez akkoriban hatalmas felháborodást váltott ki mind a nagy-britanniai tanulmányokat fontolgató diákok és szüleik körében, ahogy általánosságban az egyetemi szféra sem nézte jó szemmel a britek szakítását az Erasmussal.

Azonban most, London és Brüsszel közeledésével megcsillant a remény, hogy az Egyesült Királyság visszatérhet az Erasmus programba – értesült a Politico. A lap brit kormányzati forrásokra hivatkozva arról ír, hogy a britek aktívan dolgoznak azon, hogy ismét felmelegítsék a kapcsolatokat az unióval, amelynek részeként együttműködnének a felsőoktatási szektorral. Leginkább annak érdekében, hogy a világelső nagy-britanniai egyetemek továbbra is vonzzák a legtehetségesebb, legokosabb diákokat, ezzel is támogatva és erősítve a brit gazdaságot.

Keir Starmer brit miniszterelnök és Olaf Scholz német kancellár Kép: Getty Images

Németország brit nagykövete a nyár elején arról beszélt, hogy a britek Erasmus programba való visszatérését egy szélesebb körű biztonsági és együttműködési megállapodásnak kellene tartalmaznia az EU és az Egyesült Királyság között. Mindeközben Keir Starmer kedden Berlinbe utazott, ahol Olaf Scholz német kancellárral egyeztet a nap folyamán a két ország közti kapcsolatokról.

A britek szeretnék, a Brüsszel szeretné

A Politico egy közvélemény-kutatást is készíttetett a témában, amelynek eredményei szerint:

a brit választópolgárok 51 százaléka szerint jó ötlet lenne a programhoz való újbóli csatlakozás;

míg 15 százalékuk ellenzi azt;

26 százalék semleges álláspontot képvisel az ügyben;

9 százalékuk pedig nem tud állást foglalni.

Az Európai Bizottság mindeközben azt javasolja az Egyesült Királyságnak, hogy vitassák meg az Erasmus+ programhoz való esetleges visszacsatlakozást.

Amennyiben az Egyesült Királyság jelzi, hogy társulni kíván az Erasmushoz, a bizottság továbbra is nyitott arra, hogy brit partnereivel együtt megvizsgálja a folyamatot

– közölte az uniós testület.

Nem fér bele a brit büdzsébe

A Brexitet levezénylő tárgyalások során már Boris Johnson kormányának is felajánlották a brüsszeli döntéshozók, hogy Nagy-Britannia tartsa meg az Erasmus-tagságot, azonban a programmal járó költségek miatt a britek végül nem éltek a lehetőséggel. Akkor arra hivatkoztak, hogy a diákcsere évente közel 300 millió euróval terhelné meg a már amúgy is terhelt brit költségvetést.

Az Egyesült Királyság új kormánya jelenleg is törekszik a központi költségvetés megregulázására: októberben várhatóan adóemeléseket és kiadáscsökkentő intézkedéseket tartalmazó költségvetést nyújtanak be.