Bár semmiképpen sem szeretnénk spoilerezni, azaz előre lelőni a poént azoknak, akik még nem tartanak az Emily Párizsban című netflixes sikersorozat negyedik évadánál, vagy annak végén, tény és való, hogy sokakat meglepett, hogy Róma is fontos szerephez jut az eredetileg a francia fővárosra szabott szériában.

Azt, hogy a Chicagóból érkezett főhős, Emily végül kiköt Rómában, Emmanuel Macron francia elnök sem hagyhatta szó nélkül. Már csak azért sem, mert egy cameo erejéig a népszerű sorozat negyedik évadában feltűnik a felesége, Brigitte Macron is. A francia elnök kijelentette: hazája megküzd Emily-ért, egész pontosan azért, hogy a sorozat ne költözzön az olasz fővárosba.

„Arra fogjuk kérni őket, hogy maradjanak Párizsban, mert nincs értelme Rómában az Emily Párizsban című sorozatnak” – nyilatkozta Emmanuel Macron a Variety-nek adott interjújában.

A sorozat forgatókönyvírója, Darren Star, aki többek között a Szex és New Yorkot is világhírűvé tette, korábban sejtelmesen úgy fogalmazott az ötödik évaddal kapcsolatban, hogy Emily mostantól „Rómában is jelen lesz”.

Az a bizonyos cameo Kép: Netflix

Úgy tűnik, igazi politikusok „csatája” alakult ki a napokban, hogy végül ki is lesz az, aki „meghódítja Emily-t”. A francia elnök megjegyzéseit követően Róma polgármestere, Roberto Gualtieri ugyanis a következő üzenetet tette közzé az X-en:

Kedves Emmanuel Macron, ne aggódjon: Emily remekül érzi magát Rómában. A szívnek pedig nem lehet parancsolni: hagyjuk, hogy ő válasszon.

Pozitív hatással a turizmusra

„Szuper büszke voltam rá, és nagyon örült neki” – mondta a francia elnök felesége cameójáról a sorozatban, aki azt is hozzáfűzte, hogy Brigitte Macron megjelenése a Netflix műsorában jót tesz Franciaország imázsának, akárcsak maga az Emily Párizsban sorozat. Hozzátette: „az Emily Párizsban összességében rendkívül pozitív az ország vonzereje, megítélése szempontjából.”

Mindezt a számok is visszaigazolják, ugyanis a francia nemzeti filmközpont által idén januárban készített tanulmány szerint a Netflix sorozata fellendítette az ország fővárosának turizmusát. A felmérés alapján a megkérdezett turisták tizede egy bizonyos film vagy sorozat megtekintése után döntött úgy, hogy Franciaországba látogat: 38 százalékuk számára pedig kimondottan az Emily Párizsban adta ezt az inspirációt.