„Valószínűleg újabb provokációról van szó” – szakértette meg a Kreml a csernobili atomerőmű elleni pénteki dróncsapást.

Dmitrij Peszkov, orosz elnöki szóvivő valótlannak nevezte azokat az állításokat, amelyek szerint egy orosz drón csapást mért az egyik szarkofágra a csernobili atomerőműben. Egész pontosan az ukrajnai atomerőmű 4. blokkjának szarkofágjáról van szó, ami a sugárzástól védi a környezetet.

– közölte a Kreml szóvivője az esettel kapcsolatban. Majd az ukránokat meggyanúsítva a dróncsapás elkövetésével hozzátette: „valószínűleg újabb provokációról van szó. Pontosan ez az, amit a kijevi rezsim szeret, és néha nem riad vissza attól, hogy ezt tegye”.

Putyin elnök egyes számú sajtótitkára beszélt arról is, hogy nincsenek pontos információi az incidensről. „Egy dolgot azonban biztosan tudok: szó sincs arról, hogy nukleáris infrastruktúrát, a nukleáris energiával kapcsolatos infrastruktúrát támadtunk volna. Ezért minden olyan állítás, ami erről szól, nem felel meg a valóságnak” – hangsúlyozta Dmitrij Peszkov, akit a Meduza idéz.

Azt, hogy robbanófejjel felszerelt orosz támadó drón csapódott be a csernobili atomerőmű 4. blokkjának szarkofágjába pénteken, többek Volodimir Zelenszkij ukrán elnök osztotta meg közösségi oldalain. Ukrajna elnöke egy videót is közzétett az erőműben történt robbanásról és a tűzről.

Last night, a Russian attack drone with a high-explosive warhead struck the shelter protecting the world from radiation at the destroyed 4th power unit of the Chornobyl Nuclear Power Plant.



This shelter was built by Ukraine together with other countries of Europe and the world,… pic.twitter.com/mLTGeDYgPT