A meteorológusok szerint a ciklon középpontja a La Manche csatornától Anglián át az Északi-tenger felé halad, akár már 90 kilométer per órás erősségű széllökések is feltámadhat kora délutántól. A Balti-tenger német partjainál lehet különösen erős viharra számítani. A hét végére enyhülhet a szél, de viharra és esőre továbbra is számítani kell – írja az Infostart.

A Ciarán vihar Spanyolország északi partjánál 2023. november 2-án. Kép: Reuters / Vincent West

A Ciarán nevű vihar Franciaország északnyugati részére csapott le, ahol áramkimaradásokat és anyagi károkat okozott. A tengerpart vidékén több helység lakosságát evakuálni kellett a viharra tekintettel.

A hatóságok úgy vélik, hogy akár 200 kilométer per órás széllökések is előfordulhatnak.

A vihar a nap során Németországot is elérve az Északi-tenger felé halad tovább.

A Ciarán vihar eléri az angol partokat Newhavennél 2023. november 2-án. Kép: Reuters / Peter Cziborra