Péntek reggelre tízre emelkedett a Ciarán vihar áldozatainak száma Nyugat-Európában az illetékes hatóságok jelentései alapján. A Ciarán vihar Északnyugat-Franciaországnál és Délnyugat-Angliánál ért európai területre, majd csütörtökön Hollandia, Belgium, Németország, Franciaország és Olaszország területén haladt tovább.

Az okozott károk nyomán a vihar számos sérültet és összesen tíz áldozatot hagyott maga után. A vihar miatt több száz repülőjáratot kellett törölni, de a hajóforgalmat is súlyosan érintette, valamint a Párizsba tartó és onnan induló vonatokat is le kellett állítani.

A vihar a német DWD meteorológiai szolgálat jelentése szerint az Északi-tenger felé halad tovább, valamint az olasz katasztrófavédelem szerint Olaszország déli vidékei felé is. Németország északi-tengeri partvidékén viharkészültséget rendeltek el.

Straight after Storm Ciarán, here comes Storm #Domingos



France, Spain, and northern Portugal will receive yet more very strong winds and heavy rain from Saturday afternoon onward. #BorrascaDomingos pic.twitter.com/3Z9ljpLZdj