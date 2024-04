Legalább pár órára szinte mindenhol, a Nyugat-Dunántúlon viszont több órára kisüt a nap. Ott lesz a legkisebb a csapadék esélye, másutt elszórtan valószínű zápor, néhol zivatar – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Záporoktól, zivataroktól függetlenül

a Dunántúlon és az északkeleti tájakon is megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 16 fok között alakul, északnyugaton lesz a leghűvösebb idő. Késő estére 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet.

A Nyugat-Dunántúlon fokozatosan kiderül az ég, másutt viszont erősen felhős vagy borult marad az idő. A Duna vonalában és attól keletre továbbra is többfelé valószínűek záporok, este még egy-egy zivatar is lehet. Az északi, északkeleti szél a Dunántúl északi felén és az északkeleti megyékben élénk marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 6 fok között alakul.

A déli, délutáni órákban elsősorban az Északi-középhegység térségében, illetve körülbelül a Salgótarján-Szeged vonalának szélesebb sávjában villámtevékenységre is van esély. Intenzívebb zápor vagy zivatar környezetében jégdara is előfordulhat, így zivatarveszély miatt hét vármegyére is figyelmeztetést adtak ki: Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyére.