A Fehér Ház honlapján megjelent elnöki tájékoztató szerint az áldozatok közül többen életvitelszerűen Izraelben éltek. Joe Biden hozzátette: kormányának tudomása van arról, hogy több amerikai állampolgár eltűnt, és megtalálásuk, illetve hollétük megállapítása érdekében együttműködnek az izraeli hatóságokkal. Valószínűnek nevezte, hogy amerikaiak is vannak a Hamász palesztin iszlamista szervezet által foglyul ejtett emberek között, és kormánya túszkérdésekben jártas szakértőket küld Izraelbe, valamint hírszerzési támogatást is nyújt.

Hozzátette, hogy az Izraelben tartózkodó amerikai állampolgárok számára a külügyminisztérium konzuli támogatást biztosít, és frissítette a biztonsági figyelmeztetés szintjét. Akik el akarják hagyni az országot, azok számára a kereskedelmi repülőjáratok és a szárazföldi útvonalak is elérhetőek – hívta fel a figyelmet az elnök.

A közleményben Joe Biden hangsúlyozta, hogy

az Egyesült Államok és Izrael elválaszthatatlanok, az Egyesült Államok biztosítani fogja, hogy Izrael rendelkezzen minden eszközzel, amire az ország és polgárainak védelméhez szüksége van.

Kormányzati illetékesek azt is közölték, hogy Joe Biden egyeztetést kezdeményezett az Egyesült Államok közeli szövetségeseinek vezetőivel, köztük Franciaország, az Egyesült Királyság, Németország és Olaszország vezetőivel.

Joe Biden közleménye azt követően jelent meg, hogy a Fehér Házat éles bírálatok érték, amiért hétfőn, a szövetségi ünnepre hivatkozva nem tervezett nyilatkozatot adni.

Kevin McCarthy, a Képviselőház múlt héten leváltott elnöke hétfőn a törvényhozás épületében tartott sajtótájékoztatóján arra szólította fel az elnököt, hogy szólaljon meg. A republikánus politikus egy ötpontos cselekvési javaslatot is bemutatott többi között Izrael megsegítéséről, az ott tartózkodó amerikaiak felkutatásáról, valamint az Iránnak szánt 6 milliárd dollár ismételt zárolásáról. McCarthy nem zárta ki, hogy az Izraelben kialakult helyzet fényében ismét jelölteti magát a Képviselőház elnökének, amiről a hét közepén lehet az első szavazás. Házelnök nélkül a Képviselőház működésképtelen, így Izraellel kapcsolatos határozatot sem tud elfogadni.

Az izraeli háborús helyzettel kapcsolatban a republikánusok hétfőn megismételték, hogy Irán közvetlen segítséget nyújtott a Hamásznak abban, hogy a Gázai övezetből szombaton elindíthassa a támadását izraeli civilek ellen.

Az Irán rendelkezésére bocsátott összeggel kapcsolatban Anthony Blinken külügyminiszter hétfőn egy interjúban úgy reagált, hogy a pénzről szóló döntés nincs összefüggésben a Hamász támadásával, mert Teherán mindig is nyújtott támogatást fegyveres szervezeteknek. A külügyminiszter szerint egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy Irán közvetlenül támogatta volna a Hamász támadását.

John Kirby, a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsának koordinátora a CNN és a Fox News hírtelevízióknak adott interjúkban megismételte, nincs arra utaló jel, hogy Iránnak közvetlen szerepe lenne a támadás kivitelezésében, de Teheránt felelősség terheli, mert hosszú ideje nyújt különböző formájú segítséget a Hamásznak. Az Irán számára hozzáférhetővé tett 6 milliárd dollárral kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy az bármikor ismét zárolható, valamint annak felhasználása csak humanitárius célokra engedélyezett a szankciókkal sújtott iráni kormány számára.

Az Egyesült Államok nyáron fogolycsere-egyezményt kötött Iránnal, aminek értelmében az amerikai kormány az elengedett iráni foglyok mellett hozzájárult a szankciók részeként korábban zárolt, az iráni államhoz tartozó 6 milliárd dollár folyósításának feloldásához.