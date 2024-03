Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

A kezdeti roham után meredek csökkenésnek indult a kereslet Adele egyetlen helyszínből, de számos koncertből álló európai turnéjának jegyei iránt. Ennek oka egyelőre az iparági szakértők számára is rejtély, de az biztosnak tűnik, hogy köze lehet az énekesnő ugyancsak titokzatos hallgatáshoz.

Az öreg kontinensre 8 év szünet után visszatérő sztár a tervek szerint augusztusban 10 koncertet ad Münchenben. A tizenhatszoros Grammy-díjas énekesnő fellépéseire külön „pop up” arénát építenek, amely 80 ezer rajongó befogadására képes. Ez azt jelenti, hogy a szervezők 800 ezer jegy eladásával számolnak - írja az n-tv.de német hírportál.

Azonban egy hónappal az értékesítés tömegjelentekben gazdag megkezdése után jegyhalmok tornyosulnak még mindig a kasszában.

Az elemzések szerint a kereslet bezuhanásának egyik oka a jegyek magas ára.

A legolcsóbb jegy is 75 euróba kerül, a színpadhoz közel fekvő jobb szektorokba 420 euróért engedik be rajongókat, a legjobb helyekért pedig 700 eurót is elkérnek. Nem meglepetés, hogy az olcsóbb belépők keltek gyorsan el, a drágábbakat viszont egyelőre nem nagyon kapkodják.

Számos rajongót az tarthat vissza az akár több ezer kilométeres utazással is járó nagy kiadástól, hogy Adele ismét lemondhatja fellépését.

Idén ugyanis februárban közölte, hogy betegsége miatt elmaradnak az évek óta tartó Las Vegas-i sorozatának márciusi koncertjei.

Az sem segíti az értékesítés felpörgetését, hogy az Emmy-, Oscar- és Golden Globe-díjakkal is rendelkező művész a bejelentés óta nem adott életjelet magáról a közösségi oldalakon.

Adele 2021 októberében adta ki negyedik - 30 című - stúdióalbumát, amely csaknem 30 országban került az eladási listák élére. A globális popiparban nem szokványos megoldást választva - a Celine Dion által kitaposott útra lépve - állandó koncertsorozatra szerződött a Las Vegas-i Colosseumhoz, és nem tartott világ körüli turnét.

Ehhez a modellhez hasonlít a tervezett müncheni sorozat, amely azonban egyelőre nem hozza a várt eredményeket.