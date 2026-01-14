A zenga.hu ingatlankereső portál adatai szerint egy év alatt 3 százalékkal drágultak átlagosan az albérlet árak országosan, míg Budapesten 4 százalékkal. A közlemény azt írja, a tavaly év eleji befektetői dominancia, valamint az Otthon Start program az átlagos bérletidíj-növekedési ütem lassulását hozta el, mivel előbbi jelenség bővítette a kínálatot, utóbbi viszont a keresletet csökkentette a kiadó lakások piacán.

Ennek eredményként ugyan sok helyen stagnáltak az albérleti díjak, azonban a közlés szerint óriási a különbség, ha a bérlemények állapotát is figyelembe vesszük. Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője szerint jobban tudták a bérbeadók emelni az átlagos állapotú lakások bérleti díjait, mint az új vagy újszerű lakásokét. A kevésbé jó állapotú, de olcsóbb lakásokra vélhetően nagyobb bérlői kereslet hárult, mint a valamivel jobb állapotú, de drágább lakások iránt.

Az átlagos állapotú lakások bérleti díja átlagosan 7 százalékkal emelkedett az egész országban, így Budapesten is.

A felújítottaké Budapesten 6, országosan 4 százalékkal lett drágább, míg az új vagy újszerű lakások átlagos bérleti díja a fővárosban mindössze 1 százalékkal lett magasabb, országosan pedig 1 százalékot csökkent.

Budapesten leginkább a IV. és a VI. kerületben drágultak az albérletek. A közlemény szerint előbbire magyarázat lehet a XIII. kerületi irodákhoz és a metróvonalhoz való közelség. Futó Péter szerint a VI. kerületben az új vagy újszerű lakások bérleti díja idén januárban, 352 ezer forintos átlaggal az V. kerületinél is drágább lett.

Úgy véli, szerinte az Airbnb-tiltás miatt hosszú távú bérbeadásra átállt tulajdonosok próbálják a lehető legtöbbet elérni a korábban magasabb hozam mellett üzemeltetett lakásokért.

A légnagyobb mértékben Szegeden emelkedtek a bérletidíjak a közepes állapotú lakásoknál: egy év alatt 23 százalékos drágulás volt mérhető. A közleményben azt írják, hogy bár az egyetem miatt a kereslet mindig is kiemelkedő volt a városban, az épülő BYD-gyár miatt viszont most megjelenhetett egy új keresleti kör is: a város peremére raktározási és alkatrészgyártó cégek települhetnek, amelyek mérnököket, technikusokat, betanított és szakmunkásokat vonzanak a városba.

Szintén átlag feletti az albérletek drágulása Székesfehérváron és Pécsen, miközben szinte stagnálás jellemzi Miskolcot, Győrt és Debrecent is. Utóbbi városban kell a stabil bérleti díjak ellenére is a legtöbbet fizetni a vidéki városok közül: állapottól függően 190 ezer és 270 ezer forint között mozognak a díjak, vagyis az ország második legnépesebb és második legdrágább nagyvárosában mintegy 10-20 százalékkal olcsóbb a lakásbérlés, mint Budapesten.

A zenga.hu azt írja, Szegeden és Győrben mintegy 180 ezer forinttal, Székesfehérváron 170 ezertől, Pécsen 160 ezertől, Miskolcon pedig 120 ezertől indul a közepes állapotú, kétszobások lakások bérleti díja.