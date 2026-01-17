Az Otthon Start Program (OSP) nemes egyszerűséggel új korszakot jelez a rendszerváltás, azaz az 1990 óta eltelt 35 évet tekintve, hiszen mind volumenében, mind célcsoportjait tekintve, mind az építőiparra és ezen keresztül a teljes gazdaságra gyakorolt hatását nézve semmilyen más programmal nem hasonlíthatjuk össze.

De nem csak a magyar gazdaságtörténetben egyedülálló az OSP, hanem európai viszonylatban is különleges helyet foglal el. Nem véletlenül 2025 az OSP-ről szólt, de a kormány várakozásai szerint 2026 is a lakásprogramról fog szólni. Azért is játszik a program központi szerepet, mert széles társadalmi rétegeket képes megszólítani, nem csak a családosok, hanem az egyedülálló vagy fiatal párok is felvehetik, de ugyanígy a vidéki ingatlanpiacot is mobilizálta az eddig beérkezett statisztikák szerint, mondta Panyi Miklós.

Egyedi feltételek

De a konstrukció feltételei is egyediek, hiszen az 50 millió forintos értékhatár már komoly összegnek tekinthető, miközben a fix 3 százalék 25 évre van garantálva. Vagyis a hitelfelvevőknek nem kell évekig, évtizedekig azon aggódniuk, hogy hogyan alakul az alapkamat és ehhez kapcsolódóan a piaci lakáshitel kamata.

Olyan programról beszélünk, amely életutakat, életpályákat kísér el, miközben biztonságban érezhetjük magunkat a kiszámítható OSP segítségével. De nem csak kamatkockázatról nincs szó, hanem a 2008-ban kirobbant világgazdasági válság alkalmával csődbement devizahiteleseket fenyegető árfolyamkockázattal sem kell kalkulálni.

A 25 év nem csak távlatokat biztosít egy-egy személy, család számára, hanem a minimális 10 százalék önrész jelentős mértékben ki is szélesítette a hitelt felvevők nagyságrendjét. Olyan alacsonyabb fizetéssel rendelkező, sok esetben vidéki desztinációk lakosságát is eléri, akik újabb társadalmi rétegek szerepvállalását jelentik az új otthonteremtési programban, tette hozzá az államtitkár.

Az OSP jelentős megtakarítást kínál a vevőknek, hiszen egy 30 millió forintos kölcsön esetében nagyjából havi 80-100 ezer forintot spórolhatunk meg, ami gyakorlatilag évi egymillió forintot is jelenthet. Egy hatszázezer forintos átlagfizetésből az eddigi 25 millió helyett akár 40 millió forintos kölcsön is igényelhető, amely nagy előrelépés, ráadásul ennyi pénzből nagyobb és élhetőbb lakóingatlan is vásárolható.

Az elmúlt 15 év különböző lakástámogatási konstrukcióit nem helyettesíti az OSP, hanem egymást kiegészíthetik, így a CSOK Plusz, a Babaváró vagy éppen az Otthonfelújítási Program kombinálható az OSP-vel is. A kormányzat a régebbi programokat finomította, ha kellett, újrahangolta, hogy kompatibilisek legyenek az OSP-vel. Többek között a Babaváró kölcsön akár az OSP önerejét is jelentheti, vagyis ez a fajta kombinálás még több lehetőséget biztosít a vásárlók számára, folytatta az államtitkár.

Ugyanígy az albérletben élők helyzetét is megkönnyíti, hiszen egyrészt az albérletárak konszolidálódtak, pár hónapja már szinte nincs számottevő áremelkedés, de hosszabb távon is úgy kalkulál a kormányzat, hogy a bérleti díjak nem emelkedhetnek jelentős mértékben. Másrészt sokan, akik eddig albérletben éltek, akár a lakáspiacon vevőként is megjelenhetnek, hiszen a bérleti díj helyett a saját lakásuk törlesztőrészletét is fizethetik.

Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Pörgetik a kínálatot is

A kereslet felpörgetésével párhuzamosan a kínálatot is rohamtempóban kell növelni, hiszen bár a másfél millió forintos négyzetméterár-plafon már szabályozza a piacot, az újlakás-szektorban meglehetősen kicsi a kínálat. Ezért indították útjára a Lakhatási Tőkeprogramot, ahol 300 milliárd forintos állami ösztönzővel támogatják a fejlesztőket.

Továbbá az idén bevezetett társasházi építményjog lehetővé teszi, hogy már a tervezőasztalról lakásokat vegyünk, így az általában három év alatt befejezésre kerülő lakóprojektek átfutása gyorsabb, hamarabb megjelenik az új kínálat a piacon, ami szintén az árakat tartja kordában.

Panyi Miklós végezetül néhány látványos statisztikát is említett. Jelenleg 50 ezer hiteligénylés kapcsolódik az OSP-hez, amelyből 18 ezret már folyósítottak – ez nagyjából 30 ezer embert érint. További pozitív hozadéka a programnak, hogy az éves lakáspiaci adásvételekből korábban 15-20 százalékos arányt képviseltek az első lakást vásárlók, ez a szám most felment 35-40 százalékra.

Összességében a lakáspiac egy hosszútávfutáshoz hasonlítható, vagyis egy olyan ágazatról beszélünk, amely hosszú évek, évtizedek alatt fejti ki hatását, de szerencsére már rövidtávon is látványos eredménnyel büszkélkedhet.