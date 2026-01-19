Lezárult a nevezési időszak, és ezzel új szakaszába lépett Az Év Irodája és a Real Estate Awards verseny: elindult a közönségszavazás. Az idei év kiemelkedő érdeklődést hozott, hiszen összesen 168 nevezés érkezett a különböző kategóriákba, ami jól mutatja, mennyire aktív és innovatív a hazai ingatlan- és irodapiac.

A pályázatok sokszínűsége az irodai terek megújulásától a teljes ingatlanpiaci ökoszisztémát érintő fejlesztésekig terjed, bemutatva, hogyan reagál a szektor a megváltozott munkakultúrára, fenntarthatósági elvárásokra és üzleti kihívásokra.

Új kategóriák, új fókuszpontok

Az idei év egyik legfontosabb újdonsága, hogy új kategóriák is megjelentek a versenyben, tovább bővítve a megmérettetés szakmai spektrumát. Első alkalommal hirdetnek győztest többek Az Év Bevásárlóközpontja és Az Év Ingatlanpiaci Vállalata kategóriákban, amelyek az ingatlanpiac azon szereplőire és fejlesztéseire irányítják a figyelmet, amelyek komplex módon formálják a városi környezetet és egyben a (helyi) gazdaságot.

Ezek a kategóriák nemcsak az épített környezet minőségét, hanem az üzleti teljesítményt, a szolgáltatási színvonalat és az innovációt is reflektorfénybe helyezik.

Közönségszavazás: valódi visszajelzés a piacról

A közönségszavazás lehetőséget ad arra, hogy a piaci szereplőkön túl az érdeklődők, munkavállalók és döntéshozók véleménye is megjelenjen a verseny eredményeiben. A szavazatok megmutatják, mely irodák, fejlesztések és vállalatok képviselik ma leginkább az inspiráló munkakörnyezetet, az élhető tereket és a hosszú távon is fenntartható ingatlanpiaci gondolkodást. Itt nézheti meg és adhatja le voksát Az Év Irodája és a Real Estate Awards nevezőire.

A lakosság véleménye fontos pillére a versenynek, hiszen közvetlen visszajelzést ad arról, hogy a felhasználók és partnerek mit tartanak igazán értékesnek a mindennapi működés során.

Szakmai zsűri garantálja a hitelességet

A közönségszavazást követően a nevezéseket független, elismert szakemberekből álló zsűri értékeli, amelynek tagjai az ingatlanfejlesztés, az építészet, a HR, a vállalati kultúra és a pénzügy területéről érkeznek, biztosítva a komplex, többszempontú bírálatot.

A Real Estate Awards szakmai zsűrije A Real Estate Awards szakmai zsűrijében a hazai ingatlanpiac meghatározó szereplői foglalnak helyet: Balogh Olivér (Corvin Palace), Barta Zsombor (HuGBC, Greenbors Consulting), Dr. Takács Ernő (Ingatlanfejlesztési Kerekasztal Egyesület), Furulyás Ferenc (IO Partners), Gedai Bori (Real Estate Concept), Kibédi Varga Lóránt (CBRE), Mazsaroff Kata (Colliers), Pados Gergely (Cushman & Wakefield), Pázmány Balázs (Erste Alapkezelő Zrt.), Prosits Attila (Magyar Bevásárlóközpontok Szövetsége), Salamon Adorján (Eston) és Székely Ádám (Innovinia).

Az Év Irodája verseny szakmai zsűrije Az Év Irodája verseny szakmai zsűrijét a munkahelyi környezet, az emberi jóllét és az üzleti hatékonyság elismert szakértői alkotják, köztük Beck Márton (MindMiners), Bodrogi Fanni belsőépítész, Cs. Kovács Nikolett (Genesys), Dr. Dúll Andrea (ELTE), Dr. Németh Edit (ELTE) és Radványi Gábor (Futureal, HuGBC).

Két kiemelt esemény

A Real Estate Awards díjait február 26-án adják át ünnepélyes keretek között a Pesti Vigadóban. Az esemény az ingatlanpiac legfontosabb szereplőit hozza össze, és az év egyik legjelentősebb szakmai találkozópontjának számít.

Az Év Irodája díjátadója március 20-án lesz a MOM Sportban, a Lakópark XPO részeként. A díjátadó egy egész napos szakmai programsorozat csúcspontja, amely konferenciákkal és kiállítással egészül ki. A Zenga.hu Ingatlanfejlesztői Konferenciát követően délután Az Év Irodája Konferencia fókuszában a „recharge” témakör áll, amely az irodai környezet és az emberi jóllét, mentálhigiéné kapcsolatát vizsgálja, emellett a jövő munkahelyei, a mentális jól(l)ét és a gazdasági kilátások is terítéken lesznek.

Most érdemes szavazni

Az Év Irodája és a Real Estate Awards közönségszavazása nemcsak a verseny része, hanem egyfajta szakmai és piaci tükör is: megmutatja, mely megoldások és szereplők határozzák meg ma az ingatlanpiac jövőjét.

A döntés most a közönség kezében van, itt voksolhat. Érdemes élni a lehetőséggel, és leadni a szavazatot azokra az irodákra, projektekre és vállalatokra, amelyek ön szerint valóban példát mutatnak minőségben, innovációban és szemléletben.