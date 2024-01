ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* ÉRDEKEL *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

Miközben folyik a csődeljárás a Signa Group osztrák ingatlanbirodalom különböző cégei ellen, az ahhoz köthető potentátok egymás után próbálják magyarázni bizonyítványukat.

December végén a volt SPÖ-s osztrák kancellár, Alfred Gusenbauer csatlakozott mintegy hatmillió euróval a cég ellen követeléssel fellépő hitelezők közé, ennek nagy része különböző csoportnak nyújtott tanácsadói szolgáltatások ellenértéke. Mindezt úgy, hogy az ex-kancellár a vihar epicentrumában álló két cég, a Signa Prime és a Signa Development Felügyelő Bizottságában is tag volt. Ő az osztrák sajtónak mintegy 10 napja adott nyilatkozatában természetesen nem a csoport túlterjeszkedését, zavaros pénzügyeit és az övéhez hasonló több millió eurós tanácsadói szerződéseit vélte a bukás fő okainak, hanem azt, hogy az Európai Központi Bank az infláció elleni küzdelem jegyében elkezdte megemelni a kamatokat. A hibák között látta még a kiskereskedelembe való beszállást is.

Hasonlóan nyilatkozott a Strabag kiépítésében aktív szerepet játszó Hans Peter Haselsteiner is nemrég az ORF osztrák állami médiumnak is. Ő is a fenti két okot nevezte meg a konszern problémáinak eredeteként.



Más képet fest azonban a helyzetről a Financial Times brit pénzügyi napilap által megszellőztetett néhány értesülés. Ezek szerint a Signa Group egyik vállalata több mint 300 millió eurót utalt át két, az osztrák alapító, René Benko családja által ellenőrzött szervezetnek az ingatlanóriás összeomlása előtt.

A Signa Development, a konglomerátum befektetéseit - köztük a New York-i Chrysler épületben való részesedést - felügyelő három vállalat egyike 125 millió eurót adott kölcsön a Laura Finance Holding GmbH-nak és további 190 millió eurót a Laura Holding GmbH-nak, a tavalyi nagy összegű pénzkiáramlás részeként - derül ki a lap által látott dokumentumokból. Mindkét kedvezményezett az innsbrucki székhelyű Laura Alapítvány leányvállalata. Bár a kedvezményezetteket nem hozzák nyilvánosságra, az alapítványt az osztrák állami nyilvántartások szerint Benko édesanyja, Ingeborg irányítja. Benko lányát Laurának hívják.

A Laura vállalatoknak történt átutalások részleteire csak december 29-én derült fény, amikor a hitelezők hetekig tartó hallgatás után a Signa ügyvédjeitől megkapták a fizetésképtelenségi eljárásra és a csoport mérlegére vonatkozó dokumentumokat. A hitelezők nem kaptak magyarázatot arra, hogy mire szolgáltak az átruházások - mondták a hitelezőkhöz közel álló személyek a lap szerint. A Signa Development fizetésképtelenségi bejelentése szerint a vagyonfelügyelő arra számít, hogy a pénzből semmit sem fog visszaszerezni.

A Laura vállalatoknak történő kifizetések mellett a Signa Development több százmilliót utalt át a Signa csoport más vállalkozásainak is. A René Benko kéziirányítása alatt álló csoporton belül korábban sem volt szokatlan, hogy nagy összegeket kölcsönöztek a csoporton belüli társaságok között, anélkül, hogy a befektetőknek magyarázatot adtak volna. Ez a gyakorlat az elmúlt évben fokozódott, mivel a Signa csoport pénzügyei egyre nagyobb nyomás alá kerültek.

Az osztrák fizetésképtelenségi eljárás keretében lehetőség van az irányítás megtartására, így a Signa Development saját menedzsmentje felügyeli a vállalat szerkezetátalakítását. A Signa csoport összeomlása az egyik legbonyolultabb vállalati csőd Európában. A konglomerátum soha nem tett közzé konszolidált beszámolót, és a három holdingtársaságának különböző vagyonkezelői, vezetőségi és hitelezői csoportjai vannak. Előbbiek hiánya nem meglepő, a csoportnak az egyik legnagyobb osztrák adótanácsadó cég kifejezetten arra vonatkozóan adott tanácsokat, hogyan kerülheti el, hogy konszolidált beszámolókat kelljen készíteni, amelyből kiderülhetett volna valós helyzete. Összeomlása előtt a Signa 28 milliárd euróra becsülte ingatlanvagyonát.

Benko nem töltött be hivatalos vezetői szerepet a Signában, miután 2013-ban egy osztrák bíróság vesztegetésért elítélte. Az irányítást azonban egy olyan részvényesi struktúrán keresztül gyakorolta, amely végső soron a családi alapítványaihoz kötődött, és amely révén egyike volt annak a maroknyi embernek, aki képes volt megérteni a csoport működését.