A Európai Fogyasztóvédelmi Szervezet (BEUC) állítása szerint a Coca-cola, Danone és Nestlé műanyag palackjain tévesen szerepel a kifejezés, mivel a palackok olyan újra nem hasznosítható részeket tartalmaznak, mint a kupakok és külső csomagolások.

„Nincs garancia arra, hogy egy palackot újrahasznosítanak. Ez zöldmosásnak számít, és azonnal be kell fejezni” – mondta Ursula Pachl a BEUC főigazgató helyettese. A Zero Waste Europe becslése szerint a PET-palackok csupán fele kerül vissza a rendszerbe. Ehhez hozzájárulnak a szétválogatáshoz és összegyűjtéshez használt rendszerek is, amelyeket se a nagyvállalatok se a vásárlók nem tudnak befolyásolni.

Nincs örök körforgás a palackok újrahasznosíthatóságának kapcsán. Bármennyire is vonzó lehet ez a vállalat és a vásárló számára, az európai PET-palack eredmények nem ezt tükrözik

– írták a ClientEarth, ECOS és Zero Waste Europe közös jelentésében.

A vállalatok meg vannak elégedve magukkal

A vádakra válaszul a Coca-Cola annyit mondott, hogy sokat fektetett be palackjai újrahasznosíthatóságába, azokon pedig csak alátámasztható információk szerepelnek. A Danone szerint valódi erőlepést tettek az egyszer használatos műanyagok csökkentése kapcsán, amely 2018 óta 10 százalékkal esett vissza. A Nestlé nem kívánt nyilatkozni – szerepel a The Guardian cikkében.

(Kiffer Anna)