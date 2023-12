A Harvard Business School, a Schultz Family Foundation és a Burning Glass Institute öt éven keresztül vizsgálta az amerikai vállalatokat, 4,7 millió dolgozót meginterjúvolva, hogy a különböző szempontokat összevetve megállapítsa, hol a legjobb a munkavállalóknak, különösen a kezdő és az alacsonyabb képzettségű alkalmazottak körében. A lista készítői számára fontos tényező volt az is, hogy milyen könnyen és gyorsan lehet haladni a ranglétrán, illetve milyenek a fizetések és az előléptetési lehetőségek.

A listán négyszáz amerikai cég szerepel, megnéztük az első tíz helyezettet, és igyekeztük az adatokat a magyar kontextusban is értelmezni. Egyébként fontos megjegyezni, hogy tavaly az AT&T Corp. vezette a listát, idén azonban a hatvannegyedik helyen végzett, sőt, a 2022-es top 10-ben szereplő vállalatok közül idén egyik sem maradt az elitben, ami a Bloomberg szerint részben annak köszönhető, hogy több vállalat és új mérőszámok - például a bérnövekedés és a nemek közötti egyenlőség - is bekerültek a listába.

Nézzük a legjobb amerikai munkáltatókat!

1. Coca-Cola

A lista első helyén a Coca-Cola végzett, míg a nagy riválisa, amelyre a Bloomberg is hivatkozott, csak a tizenkilencedik helyen végzett. Az üdítőgyártó multinál 82 500-an dolgoznak. Az elmúlt tizenkét hónapban (szeptember 30-ig) 45,03 milliárd dollárt termelt (15 724 milliárd forint), ami 6,35 százalékos növekedést jelent az előző évhez hasonló időszakához képest képest. A Coca-Cola 2022-ben 43 milliárd dollárt generált, ami mai árfolyamon 15 015 milliárd forint

2. J. M. Smucker

A szintén élelmiszeripari vállalatnál 6 700-an dolgoznak, és ha a bevételi oldalt nézzük, a J. M. Smucker esetében is bővülést láthatunk. Idénre 8,5 milliárd dolláros (2 968 milliárd forintos) bevétellel számolnak, ami 2022-höz képest 6,63 százalékos bővülést jelent, miközben 2021-ről 2022-re csak alig 0,05 százalékkal növekedtek a bevételek, igaz, az is 7,9 milliárd dollárt jelentett.

3. W.W Grainger

Lássunk egy klasszikus, globálisan működő ipari beszállítói vállalatot, ahol 24 500-an dolgoznak. 2022. szeptember 30. és 2023. szeptember 30. között W.W Grainger 16,283 milliárd dollár bevételt számolhatott el, ami 5 686 milliárd forintot, és több mint 10 százalékos erősödést ér. A tavalyi naptári évben 15,2 milliárd dollár volt a bevételük, 16,94 százalékkal meghaladva a 2021-es évet.

4. PNC Financial Services

Szintén bődületes számokat láthatunk a banki és pénzügyi szolgáltatónál, amelynek 60 720 alkalmazottja van a lista szerint. A PNC a szeptember 30-ig tizenkét hónap alatt egy 41,75 százalékos bővülést produkált, és 30,61 milliárd dollárt (10 689 milliárd forintot) keresett. A 2022-et 23,5 milliárd dolláros bevétellel zárta, ami 2021-hez képest 19,51 százalékos emelkedés.

5. ServiceNow

Bepillanthatunk egy szoftvercég működésébe is, ami a mesterséges intelligenciával is foglalkozik. A ServiceNow-nál 20 433-an dolgoznak, 2022-ben 7,24 milliárd dolláros bevételük volt (22,8 százalékkal több, mint 2021-ben), miközben szeptember 30-ig egy év alatt kitermeltek 8,474 milliárd dollárt, 2 959 ezer milliárd forintot. Hogy milyen jól megy az szoftverüzlet, azt jól mutatja, hogy ez is 22,4 százalékos bevételnövekedést jelent az előző évhez képest.

6. Meta Platforms

Az összegzés szerint a hatodik legjobb munkahely az Egyesült Államokban a Facebook-alapító Mark Zuckerberg keze alatt dolgozni; 86 482-en most ezt teszik.

Hiába kisebb mértékű növekedést produkál a cég, attól még óriásiak a bázisértékek. Tavaly 40 719 milliárd forint bevétele volt a Metanak (116,609 milliárd dollár, 1,12 százalékos bevételnövekedés). Ugyanakkor ez összeg idén magasabb lehet, a 2023. szeptember 30-át megelőző 12 hónapban már 126,9 milliárd dollárt termeltek, 7,48 százalékkal többet, mint egy évvel ezelőtt.

Kép: Getty Images / Justin Sullivan

7. Capital One Financial

Egy hitelkártya kibocsátással, és különböző hitelekkel foglalkozó bank, 55 943 alkalmazottal. Jól mehet a hitelszolgáltatás az Egyesült Államokban, ugyanis tavaly 38,373 milliárd dollár bevételük volt (19,79 százalékkal több, mint 2021-ben), szeptember 30-ig pedig 12 hónap alatt 47,353 milliárd dollárt, 16 535 forintot hoztak össze, ez 32 százalékos emelkedés.

8. Bank Of America

S akkor nézzük egy igazi pénzügyi óriást, 216 823-an dolgoznak. Tavaly 115,05 milliárd dollár volt a bevételük, ami mai árfolyamon 40 175 milliárd forintnak felel meg, 22,59 százalékkal meghaladva a tavalyi eredményt. Idén valószínűleg magasabb lesz ez a mutató, ugyanis szeptember 30-ig 163,1 milliárd dollárt, 56 954 milliárd forint bevételt könyvelt el egy esztendő alatt, 57 százalékos ugrást bemutatva.

9. Costco

A kiskereskedelmi bolthálózatnál 304 ezren dolgoznak, 2023-ban 242,29 milliárd dolláros bevétellel számolnak, ami 84 607 milliárd forintot jelent, 2022-ben 226,95 amerikai dollár szerepelt a bevételi oldalon, ami mai árfolyamon szintén meghaladja a 79 ezer milliárd forintot.

10. Intuit

A tizedik helyen ismét egy szoftvercég található, ahol szolid 21 850-en dolgoznak. A tavalyi naptári évben 14,36 milliárd dolláros bevételük volt, idén október 30-ig pedig volt 14,74 milliárd dolláros, 5 147 ezer milliárd forintos 12 hónapos eredményük, ami 10 százalékos bevételemelkedést jelentett.

Érdemes összehasonlítani ezeket az óriásokat egy kelet-közép-európai országgal?

Nem biztos, de nézzük Magyarország jövő évi költségvetésének főbb jellemzőit:

A 2024-es költségvetés tartaléka 220 milliárd forint, és a kabinet törekvése, hogy amennyiben a GDP az előre jelzett felett nő, akkor a többletbevételt a hiány további csökkentésére fordítja.

Az államadósság-mutató 2024. december 31-ére tervezett értéke 66,7 százalék lehet az idén év végére tervezett 69,7 százalék után.

Az államháztartás központi alrendszerének jövő évi kiadási főösszege 40 755 milliárd forint, a bevételi főösszeg pedig 38 240 milliárd forint. A hiányt 2 514 milliárd forintban állapították meg.

2024-ben is nullszaldós lesz a hazai működési költségvetés, bevételi és kiadási főösszege is 34 150 milliárd forint.

Érdekességképpen 2024-ben is része marad a költségvetésnek a rezsivédelmi alap 1 340 milliárd forintos előirányzattal az idei 2 579 milliárd forint helyett, ebből lakossági rezsivédelemre 917 milliárd forint áll rendelkezésre.

Varga Mihály pénzügyminiszter a törvény benyújtásakor azt mondta, jövőre több mint 3 300 milliárd jut a családok támogatására, több mint 3 430 milliárd forint oktatásra, a nyugdíjkiadások pedig meghaladják 6500 milliárd forintot. Emelkedik a babaváró támogatásra fordított összeg: az idei 178 milliárd forint helyett jövőre 226 milliárd forint lesz erre a juttatásra. A 13. havi nyugdíj visszaépítésére 449 milliárd forintot, nyugdíjprémiumra pedig 20,5 milliárd forintot tartalmaz a büdzsé.

Varga Mihály Kép: MTI Fotó / Mónus Márton

Ez például azt jelenti, hogy Intuit tizenkét hónap alatt akkora bevételt ért el, amiből nemcsupán a magyar oktatást lehetne finanszírozni, de jutna még bőven pedagógus-béremelésre is.

Igaz, tőlünk keletre is hasonló a helyzet. Az Ácsra katódgyárat tervező kínai Huayou Cobalt tavalyi bevétele meghaladta a nyolcmilliárd eurót. Ez mai árfolyamon számolva 3 055 927 952 000 forint, ami több mint kétszerese Magyarország 2024-es védelmi kiadásának (1309 milliárd forint), és nem sokkal marad el például az oktatásra szánt 3 430 milliárdtól.

Lehet még nehezebb? Lehet!

Magyarországon még egy nyár végén megindult lehangoló munkaerőpiaci tendenciával is nehezebb a helyzet, ugyanis a vállalatok egy része ugyanis csoportos leépítésbe kezdett. A nagy cégeket nézve a legjelentősebb leépítést a Magyar Posta hajtotta végre, júliusról augusztusra 314 embertől váltak meg, ugyanebben az időszakban a Tesco 264, az Aldi pedig 133 munkavállalót bocsátott el.

A fenti jelenségről Istenes Viktória korábban úgy nyilatkozott az Economxnek, hogy ez sajnos teljes mértékben összhangban van a piaci trendekkel. A senior toborzási szakértő szerint ráadásul most az tapasztalható, hogy azok helyére, akiket elbocsátottak vagy felmondtak, nem minden esetben vesznek fel új embert.

Toborzóként azt tapasztalom, hogy számos cég 2021-es bért kínál az egyes állásra jelentkezőknek, tehát 20-30 százalékkal kisebb összegért próbálják meg az embereket elcsábítani, mint amennyit napjainkban valójában ér a pozíció. Ez egyrészről az álláshirdetésekből, másrészről az állásinterjúkból is kiderül, ez teljesen világosan nyomonkövethető

- magyarázta a szakértő, hozzátéve: pedig nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az elmúlt 2 évben 63 százalékkal emelkedtek az élelmiszerárak.

S amíg a legjobb munkahelyeket teremtő amerikai vállalatoknál szignifikáns bevételnövekedés mutatható ki, addig a magyar inflációs helyzet, a negatív gazdasági környezet, a forintromlás mind óvatosságra készteti a cégeket. A szakértő szerint több vállalat sem tudja tartani a lépést az árak-, illetve a rezsiköltségek emelkedésével. A cégeknek most sokba kerül itt gyártani vagy működni, így vannak, akik elviszik érdekeltségeiket más országokba. Sokan kivárnak vagy átszerveznek, csökkentik munkaerőállományukat – tehát számos vállalat inkább visszább vesz a költségeiből a hosszútávú működés érdekében, ami nem segíti a magyar munkavállalók boldogulását.