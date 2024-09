Vasárnap érkezett meg az Amerikai Egyesült Államokba Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, hogy elnyerje Amerika támogatását Kijev új, a háborút lezáró béketervéhez.

Az ukrán elnök az általa „győzelmi tervnek” nevezett javaslatokat mutatja be Joe Biden elnöknek, valamint Kamala Harris és Donald Trump elnökjelölteknek is – számolt be a The Guardian.

Zelenszkij részt vesz az ENSZ közgyűlésén is.

Az ukrán elnök éjszaka az X-en feltöltött videójában azt kérte, hogy a nyugati országok segítsék „elérni a közös győzelmet a valóban igazságos békéért”.

„Ez az ősz meghatározza ennek a háborúnak a jövőjét” – jelentette ki Zelenszkij még a repülőgépen tartott beszédében.

Az ukrán sajtó később arról számolt be, hogy New Yorkban landolt. A hét későbbi részében Washingtonba is ellátogat.

Először Pennsylvaniába ment, abba a lőszergyárba, amelyik kifejezetten fontos lőszert állít elő Ukrajnának: a scrantoni üzem azon kevesek közé tartozik az országban, amely képes 155 milliméteres tüzérségi lövedékeket legyártani. Ebből Ukrajna már több mint 3 milliót kapott Amerikától.