Szeptember elsejével a MÁV applikációban is lehetőség van előre online megváltanunk a helyjegyünket a Volánbusz távolsági járataira. Ez a szolgáltatás korábban elérhető volt a Volánbusz honlapján keresztül, ám ezen felül is kiegészítő jegyet kellett a távolsági autóbuszokra.

Idén ősztől ez annyiban változott, hogy egységesen 300 forintra maximalizálták a buszokon a helyjegyek árát, míg a kiegészítő jegyeket eltörölték. Tavaly hasonló változás történt a vonatokon, ahol a pótjegyet szüntették meg.

A Volánbusznál bekövetkezett változások után az az általános tévhit alakult ki, hogy kötelező a helyjegy vásárlása a buszokra, dacára annak, hogy a társaság többször is elmondta: ez csupán egy lehetőség, habár az erősen ajánlott is.

Inkább a busz elé fekszem, de az nélkülem nem megy sehova

Az általános szabályokról az utca embere megosztóan nyilatkozott, a YouTube-on a riportunkhoz érkezett kommentek pedig csak tovább tetézik ezt.

Az egyik hozzászóló szerint semmi meglepő nincs abban, hogy helyjegyre van szükség és hogy a buszvezető nem ad ki több jegyet, ha a helyeket lefoglalták, mint írja, „az IC-re is kell helyjegy, nem tudom mi a probléma. És ja, a kalauz sem árul már jegyet…”

Egy másik hozzászóló megemlíti, hogy a rendszer egyáltalán nem újkeletű, nagyobb a felháborodás füstje mint a lángja, hiszen már, ahogy ő írja, 2009-ben is előfordult, hogy otthagytak valakit a Népligetben, mert elfogytak az elővételes jegyek.

Megint mások egészen durván kikelnének magukból, ha a buszjegyüket potyára vennék meg a megtelt helyek miatt:

Na azt, hogy van jegyem, és nem visznek el, és ezzel bukom a jegy árát, azt biztosan nem hagynám. Ilyen nincs. Teljességgel kizárt. Akkor az a busz nem megy sehova, az tuti. Odafekszem a kerekei közé. hogy se előre, se hátra ne tudjon menni, vagy valami, és rendőrt hívok, meg a sajtót. Természetesen folyamatosan rögzíteném a történetet. Egyszerűen ilyen nincs. Ez milyen beteg már. Vásárolok egy szolgáltatást, ami nem teljesül, és még én bukom a pénzem? A világon nincs ilyen.

Azon túl, hogy valakinek a válasza szerint az illető „zárkába kerülne”, arra is felhívják a figyelmét, hogy a jegye érvényesíthető lenne a következő buszra is.

Mások azért kérik ki maguknak a lépést, mert szerintük állóhely is van a buszon.

Az egyik tömegközlekedést gyakran láthatott kommentelő szerint az sem volt eddig magától értetődő mindig, hogy az idősebbnek helyjegy jár. Ezt az alábbi történettel példázza:

„Akadt olyan, aki az IC első osztályon akarta más helyét. Sikerült annyit kötekednie a jegyvizsgálóval, hogy hatósági intézkedés miatt késett a vonat, és ő nem jutott le Hajdúszoboszlóra, de még a budapesti átszállás is messze volt neki, mert addigra a fogdán ült. Persze oda felé menet is magyarázta ezt a régi rendszerben nem lehetett volna vele megtenni, mert ő és a férje hol is voltak a pártállami rendszerben és mindenki ment volna börtönbe. Talán ő érdemelne tiszteletet, vagy ilyenkor a kor már kevésbé érdem, inkább állapot?”

Amolyan hungarikum már az ilyen

A Facebook-kommentelők között is széles körű vitát indított lapunk riportja. Van, aki cinikusan csak annyit írt, hogy ez is egy életszerűtlen és agyatlan intézkedés, amolyan hungarikum.

Többen is megjegyezték ugyanakkor ugyanazt a megoldást a helyjegy-mizériára. Ők úgy vélik, hogy azok, akik ingyen utaznak, illetve akik 65 év felettiek, a helyjegyet is megvásárolhatnák 0 forintért.

Másnak az a felvetése, hogy akinek trombózisos a lába, azt ezzel bepréselheti kegy szűk helyre, ahol még a lábát sem tudja kinyújtani. Szerinte az utasnak kellene eldöntenie, hogy pontosan melyik székbe veszi meg a helyjegyet.

Ennek kapcsán vita alakult ki a kommentelők között arról is, hogy vajon jóindulat vagy erkölcs kérdése-e, hogy átadjuk-e az ülőhelyünket az időseknek, a kisgyereknek vagy a kismamának, helyjegytől függetlenül.

Van, aki szerint ez vitán felüli kérdés, másnak ugyanakkor az a véleménye, hogy ha a rendszer úgy működik, hogy helyjegy váltásával lehet ülőhelyet szerezni, és ezt valaki nem teszi meg, „az magára vessen.”