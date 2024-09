Varga Mihály bejegyzésében leírta, hogy jövő évi nyugdíjakról is egyeztettek a költségvetési munkacsoport mai ülésén és megerősítették, hogy februárban 13. havi nyugdíjat is fizetnek.

A tavalyi 18,5 százalékos és az idei 6 százalékos nyugdíjemelés után a 2025-ös költségvetésben is biztosítjuk a januári emeléshez szükséges forrásokat, amelynek mértéke az éves várható inflációval megegyezően 3,2 százalék körül alakulhat. Jövő februárban már ötödik alkalommal fizetünk 13. havi nyugdíjat – részletezte a miniszter.

Ezzel párhuzamosan a költségvetési hiányt idén 4,5 százalékra, jövőre 3,7 százalékra, 2026-ra 2,9 százalékra csökkentjük, miközben az államadósság-rátát évről évre javítjuk.