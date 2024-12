Mindent vitt az idén a vállalati kötvénykibocsátás, sokan már bespájzoltak

A kötvénykibocsátási ügyletek lendületét a nagy londoni elemzőházak friss felmérései által jelzett romló globális üzleti hangulat sem törte meg. A biztonságos államkötvényekhez képest is olcsó piaci finanszírozás már az amerikai elnökválasztás előtt arra késztette a vállalatokat, hogy hozzák előre idei kötvénykibocsátásaikat, de Trump átütő győzelme után is tovább szűkültek a kockázati felárak, egyes vállalatok már a jövő évi hitelfinanszírozási igényeiket is hamar bebiztosították.