A Magyar Koncessziós és Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. honlapján folyamatosan frissülnek a tudnivalók, az autósoknak érdemes tájékozódniuk, mielőtt elindulnak valamelyik sztrádán.

Az M1-es és M7-es mellett az M70-es, M8-as és M3-as több szakaszán szintrehozási munkálatokat végeznek, ez érinti az M7-esen a Balaton irányában Martonvásár térségét, sőt a hét végén a csomópontot lezárják.

12-én sor kerül a zamárdi csomópont lezárására, várhatóan október 22-ig, egy nappal később pedig lezárják a keresztúri pihenőt is. Budapest felé a három sávos M7-es sztráda az átterelések miatt két helyen is 2 sávosra csökkent - ez már vasárnap este is komoly torlódásokat okozott.

Az M3-ason már elkezdődött a kerekharaszti komplex pihenő átalakítása, itt a munkák október 15-ig tartanak, és az M1-esen is van korlátozás az M15-ös lehajtójánál.