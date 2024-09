Donald Trump korábbi amerikai elnök kijelentette, nem számít arra, hogy 2028-ban újra indul a választásokon, ha most vereséget szenved a novemberi elnökválasztáson – számolt be a BBC:

A 78 éves Trump egymás után három országos választáson volt a republikánusok jelöltje.

A Sinclair Media Groupnak adott interjújában megkérdezték tőle, hogy lát-e esélyt az indulására 2028-ban abban az esetben, ha most vereséget szenvedne Kamala Harris demokrata alelnökkel szemben.

„Nem, nem. Azt hiszem... ez lesz” – mondta Trump. – Én ezt egyáltalán nem látom.

De hozzátette, hogy „remélhetőleg nagyon sikeresek leszünk”.

Trump múlt héten az Izraeli-Amerikai Tanács rendezvényén is utalásokat tett arra, hogy veszíthet.